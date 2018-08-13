Gençler Türkiye’nin bilişim ordusunu kumaya hazırlanıyor

TBD Merkez tarafından Türkiye’nin farklı kentlerindeki 20 üniversiteden seçilen 400 öğrenci, 2’inci TBD Genç Bilişim Kampı’nda bir araya geldi. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, Bahçelievler Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen kampta, gençler Türkiye’nin bilişim ordusunu kumaya hazırlanıyor.

Türkiye Bilişim Derneği, Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, Bahçelievler Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen kampa gençler katıldı. Gençler Türkiye’nin bilişim ordusunu kurmaya hazırlanıyor. TBD Merkez tarafından bin 200 genç arasından seçilen 400 öğrenci, 2’inci TBD Genç Bilişim Kampı’nda Ankara’da bilişim rüzgârı estirdi.

Bilişim Kampı’nda verilen eğitimlerin, Türkiye’nin bilişim ordusunun oluşturulmasında ayrı öneme sahip olduğunu vurgulayan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Türkiye’nin bilişimde kendi ekosistemini geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda hem sivil toplum kuruluşları hem de gençlere önemli görevler düşüyor. Bunun entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye, kendi ekosistemini yaratmak zorunda. Biz de TBD olarak elimizi taşın altına koyduk.” dedi.

Aktepe Gençleri bu işe paydaş haline getirmemiz şart

Türkiye’de bilişim ekosisteminin kurulmasında gençlere büyük ihtiyaç duyulduğunu ve ülke olarak bilişim konusunda tüketici değil üretici de olmamız gerektiğini belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Dünyada büyük ve hızlı bir teknolojik gelişme var. Türkiye’de bu süreçten etkileniyor ve buna seyirci kalınmaması gerekiyor. Bu entegrasyonu sağlamak adına, gençlerimize TBD olarak sonsuz destek veriyoruz.

Gençlerin de kendi içlerinde örgütlenmeleri, teknolojiyi kullanmayı ve yaygınlaştırmayı sağlamaları gerekiyor. Bilişimde gençlerin sadece tüketici değil aynı zamanda üretici konumunda olması lazım. Bilişim teknolojisi araçlarının, kalkınmada kullanılmasında gençleri bu işe paydaş haline getirmemiz şart.” dedi.

Gençleri eğitmen olarak yetiştirip staj ve iş imkânı sağlayacağız

Bilişim eğitiminin amacının gençlerde bilişim okuryazarlığını ön plana çıkarmak olduğunun altını çizen TBD Genç Çalışma Grubu Merkez Başkanı Melih Aşıcı da üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin yanı sıra diğer alanlarda eğitim gören öğrencilerin de kampa katıldığını aktardı. Aşıcı, “Eğitimlerde başarılı olan arkadaşları eğitim dönemi süresi ve sonrasında özel olarak takip edeceğiz. Sonraki süreçlerde bu öğrencileri eğitmen olarak yetiştirip staj ve iş imkânı sağlayacağız. Geleceğin eğitmenlerini bu kampta yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin farklı kentlerindeki 20 üniversiteden seçilen öğrenciler 11-15 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak verilen eğitimleri tamamlayacak.. TOBB ETÜ ve Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü desteği ile hayata geçirilen TBD Genç Bilişim Kampı, bilişim alanında eğitim gören gençlerin fikir ve projeleri ile milli kalkınmaya destek sunmaları ve bilime faydalı olmalarını sağlamak için düzenlendi. Beş gün sürecek kampta gençler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesi, sektörün sorunlarına gençlerin gözünden çözüm aranması ve geleceğin bilişimcilerinin ortaya koyacağı çözüm önerilerini tartışmak olarakhedefledi.

Kampta, engelli katılımcılar da vardı. 2’inci TBD Genç Bilişim Kampı’nın hedeflerinin arasında, ilgili katılımcı sayısını artırmak, daha fazla eğitimci ile çalışmak, daha fazla derslik açıp daha büyük hedef kitlelere ulaşmak yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra bu sene ek olarak hem eğitici, hem de sosyal bir proje gerçekleştirilebilmesine ilişkin eğitimler arasında düzenlenecek eğlenceli faaliyetlerle katılımcıların motivasyonlarını artırılması sağlanıyor.

2’inci TBD Genç Bilişim Kampı’nda, gençlere ayrıca TBD Ankara Şubesi tarafından GNU/ Linux Sistem Eğitimi, Web Programlamaya Giriş, PHP Programlamaya Giriş ve C Tabanlı Programlama eğitimleri de veriliyor. Gerçekleştirilen dersler şu şekilde sıralanıyor: GNU/ Linux Sistem Yönetimi birinci düzey eğitimi, C++ ve C Programlama dili, Java/ Kotlin, HTML/ CSS/ , PHP, Programlama Çocuk Oyuncağı, Engelsiz Kodlama Atölyesi eğitimleri de verildi.

Bu alanda dünyada kurulan ilk derneğiz

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, gazetemize dernek hakkında kısaca bilgi verdi. Aktepe, “Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulan bir dernek ve şuan Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Kamu Yararına’ bir dernek statüsünde. Türkiye’deki bilişim alanındaki bütün ilkleri başlatan bir dernek. Bunun içerisinde öncelikle kamu çalışmalarını öncelik olarak çalışıyoruz.

Bugün kamuda olan bütün unvanlar, teknoparklardan bahsediliyorsa bu TBD’nin eser idir. İlk bu alanda dergi, E-Devlet uygulamaları sergisini yapan dernektir. Bu alanda dünyada kurulan ilk dernektir. Bugün bilişim, bilgisayar, yazılım gibi binlerce kelimeyi Türkçeleştirip kendi dilinde eğitim alınmasını sağlayan bir dernektir.

Bu sorumluluklar içerisinde önümüzdeki dönemi planlarken yine gençlere, çocuklara, kadınlara yönelik projeler geliştirmekte ve ortaya koymakta. Onun dışında geleneksel etkinliklerimiz var.

Bu etkinlikler kamuya, üniversitelere dönük projelerimiz var. Son zamanlarda KOBİ’ler önceliğimiz. Özellikle Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konusunda kendi dönüşümlerini yapamayacaklarına inanmaktayız. Üniversitelerin, sanayi ve ticaret odalarının yardım ve destekleriyle ancak başarabileceklerine inanıyoruz. Bu değişim dönüşümü yakalamak zorundalar. Dünya büyük bir rekabetin içinde bu ekonomideki pastadan pay alabilmelerinin yolu değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunun bilinciyle de biz bu değişim ve dönüşümü sağlamaları ve sadece teknolojiyi satın alarak değil. Teknolojiyi üretmek zorundayız. Bu üretim için de gençler bizim aklımıza geliyor. Gençlerimizi ona göre eğitmeliyiz. Dolayısıyla üniversiteye ve YÖK’e bu bilişim personelinin artırılması konusunda çok önemli görevler düşüyor.”

Bu etkinliğin geçen yıl başlattıklarını ifade eden Aktepe, bilişim alanında çok kısa sürede değişim ve dönüşümün yaşandığını ve gençlerin buna ayak uydurması gerektiğini ve Türkiye’de de belirli bir bilişim ekosistemi yaratmak zorunda olduğumuzu ifade etti.

Aktepe şu cümleleri kullandı: “Bu etkinlik geçen yıl başlattığımız bir etkinlik. TBD Genç Bilişim kampı adında yaptığımız ve bunu bir başlangıç olarak gördüğümüz, on binlerce gence ulaşmak istediğimiz bir etkinlik. Sizin de bildiğiniz gibi bilişim teknolojileri çok büyük bir hızla gelişmekte. Bu gelişim her alanda değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmekte. Özellikle dijital dönüşümde beraberinde getirmekte.

Bu değişim ve dönüşümden en çok gençlerimiz olmakta ve ileriki dönemde bu gençler bu değişim ve dönüşümde etkili olacak kişiler. Dolayısıyla bu gençler hangi meslekten olursa olsun mutlaka bilişimle tanışmalı ve en azından ön eğitimi almalı diye düşünüyoruz. Çünkü bu değişim ve dönüşümü yönetmek ve buna bağlı olarak teknoloji üretebilmek gençlerin dikkatini bu alana çekmekle mümkün olabilir. Bill Gates çok zeki olduğu için bugün orada değil. Bu ekosistemin yarattığı bir ürün aslında Bill Gates. Dolayısıyla bizde Türkiye’de belirli bir ekosistemi yaratmak zorundayız. Bunun en büyük unsuru da gençler. Eğer biz gençleri bilişim alanında belirli bir noktaya getirebilirsek bu ekosistemden Bill Gatesler çıkartabiliriz. Bunu böyle düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da bu kampı organize ettik.”

Kadınlara yönelikte etkinliklerimiz var

TBD’nin sadece gençleri değil, çocukları ve kadınları kapsayan bir çok etkinlik düzenlediğini bu tarz etkinliklerin artması için de TBD’nin daha güçlü bir hale gelmesi gerektiğine dikkat çeker kamu ve üniversitelerle iş birlikteliklerinin artması konusunda desteklenmesinin altını çizdi.

Aktepe, “Türkiye Bilişim Derneği sadece gençlere yönelik bu tür organizasyonlar yapmıyor. Özellikle çocuklara yazılım kodlama konusunda etkinlikler veriyoruz. Kadınlara yönelik belirli etkinliklerimiz var. Hatta Ankara Şubemizin geliştirdiği çok güzel bir proje var. ‘Bilişimle Girişimci Kadın’ Projesi, Kalkınma Ajansının desteğiyle birlikte belirli bir noktaya geldik. Onun dışında yine TBD’nin tarihinde yine 50 bin kadını bilişim okuru yazarı haline getirilmesi projemiz vardı. Bütün bunları yapabilmek için TBD’nin daha güçlü hale gelmesi gerekir. Gün nasıl oluşur? Güç hem bu tarz organizasyonları yaparken güçlenecek hem de sorun gördüğü problemleri çözme gücüne sahip olacak. Bunun içinde iş birliktelikleri çok önemli. Üniversitelerle bu konuda, bu alanda iş birliği yapılması gerekiyor. Bunun dışında sosyal sorumluluk projeleri içinde TBD’nin desteğe tabi ki ihtiyacı var. Bu desteklerde sağlandığı taktirde bugün küçük projeler büyüyerek Türkiye sathına ulaşacaktır” ifadesini kullanarak sözlerine son verdi.