Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların, Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için EGO ve ASKİ başta olmak üzere tüm birim ve kuruluşlarıyla birlikte gerekli önlemleri aldı.

EGO otobüsleri her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da Başkentlileri ücretsiz olarak taşımaya devam edecek.

Ankaralılar, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince; (15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar) Ankarakart’larını kullanmadan EGO otobüsleriyle; kabristan, akraba, eş, dost ve arkadaş ziyaretlerini ücretsiz ulaşımla gerçekleştirecekler.

153 MAVİ MASA, ASKİ, İTFAİYE VE ZABITA 7/24 SAAT HİZMETTE

Başkentliler, “EGO Cepte” uygulamasıyla da otobüslerin durağa hangi saatte, hangi dakikada geleceğini, cep telefonlarına indirdikleri uygulamadan, internet ortamından ya da ALO 153 Mavi Masa’yı arayarak öğrenebilecekler.

Bayram süresince talep ve şikâyetler için 7/24 saat açık olacak “ALO 153 Mavi Masa” da vatandaşlara hizmet verecek.

Ramazan Bayramı’nda, Büyükşehir Zabıta, Ankara İtfaiyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü “Kanal Arıza” ekipleri ise 24 saat boyunca nöbet tutacak.