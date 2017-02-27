Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Derneği kuruldu

Başkent yerel basını Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Derneği çatısı altında buluşuyor. Başkanlığını Gerçek Haber Gazetesi sahibi gazeteci yazar Ömer Uzun’un yaptığı dernek kuruluş aşamasını tamamlamasının ardından çalışmalarına start verdi. Ankara’da yayın yapan bütün gazeteci ve yazarlara kapısını açan dernek, başkent gazetelerinin kangren haline gelmiş sorunlarına da neşter vurmayı planlıyor.

Dernek yönetimi Anıtkabir ziyaretiyle başladığı çalışmalarına kaymakam, belediye başkanı, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluş temsilci ziyaretleriyle devam ediyor. Ziyaretlerde yerel gazetecilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırılarak, çözüm önerileri geliştiriliyor.

GEÇ BİLE KALDIK

Çalışmalar hakkında bilgi veren dernek başkanı Ömer Uzun, dernekleşme çalışmalarını ‘Geç kalınmış bir çalışma’ olarak nitelendirerek, “5 milyonu aşkın bir nüfusun yaşadığı ilimizde günlük yayım yapan gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Haftalık, 15 günlük ve aylık çıkan gazete sayısı da yeterli değil. Çıkan bu gazeteler de ne yazık ki örgütlü değil. Bir araya gelip bizim sorunumuz şudur çözüm önerilerimiz de şudur diyecek bir platforma sahip değildik. Bütün toplumun sorunları gündeme getiren biz gazeteciler ne yazık ki kendi problemlerimizi hep göz ardı ettik” dedi. Kurdukları başkentteki gazeteciliğe yeni bir soluk getirmek istediklerini ifade eden Uzun, ” Biz bölgemizin avantajlarını bugüne kadar kullanamadık. Bir araya gelme noktasında ayrışmalar yaşadık. Artık kendi ayaklarımızın üstünde durmanın ilk adımını attık. Ankara’da yayım yapan gazetelerimizin çalışanlarına yazarlarına ve gazetenin okuyucuya ulaşmasında emeği olan bütün basın emekçilerine kapımızı açtık. Diyoruz ki başkent gazetecilerin artık bir çatısı var. Sorunların konuşulacağı, çözüm için ilgili kurum kuruluşlarla diyalogların kurulacağı, varlığımızı herkese hissettirebileceğimiz derneğimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

YÖNETİM KURULU

Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Derneği şu isimlerden oluşuyor: Dernek Başkanı Ömer Uzun, İbrahim Keskin Başkan yardımcısı, Bekir Yalçınkaya Genel Sekreter, İlyas Orhan Muhasip, Kurucu Üyeler Murat Ertan, Osman Türkmen ve Güner Gümüşay.

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