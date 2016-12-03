KornFerry Hay Group’un “2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları” Türkiye’de şehirlerin genel ücret seviyesindeki durumunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Ankara ücretlerin en yüksek olduğu 4. şehir olarak öne çıktı.

Dünyanın önde gelen yönetim ve insan kaynakları danışmanlığı şirketi KornFerry Hay Group’un bu yıl Ağustos – Eylül ayları arasında, 1572 şirketten insan kaynakları yöneticileri ile birebir görüşmelerle 81 ilden topladığı güncel veriler baz alınarak gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de şehirlerin ücret seviyesindeki durumunu gözler önüne serdi.Araştırmaya göre Türkiye’de tüm şirketler piyasası yüzde 100 alındığında Ankara’daki ücret uygulamaları yüzde 93 ile ortalamanın altında kaldı.Başkent Ankara, ücretler seviyesinin en yüksek olduğu 4. şehir olarak öne çıktı. KornFerry Hay Group’un Ücret Araştırması sonuçlarına göre Ankara ücret seviyesi bakımından İstanbul ve Kocaeli gibi önemli istihdam düzeyine sahip illerin gerisinde kaldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...