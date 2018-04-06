Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 5 Nisan’da başlayan seçimler 19 Nisan’a kadar devam edecek. Seçimin ilk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlenirken, üyeler 12 Nisan’da da başkanını seçmek için sandığa gidecek.

Ankara Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. ATB iki hafta sürecek seçimlerin ilk aşamasında 10 Meslek Komitesinin yeni üyelerini seçmek üzere sandığa gitti. Oy kullanma hakkına sahip 900 ‘ün üzerinde üyenin katıldığı seçimlerde 10 meslek komitesi için 68 asıl, 68’i yedek olmak üzere komite üyeleri ile 29 Meclis üyesi belirlendi.

ATB üyelerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük ilgi gösterdiği komite ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimler saat 17.00’de sona erdi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da oyunu kullanırken yaptığı kısa değerlendirmede seçimlerin ATB’ye ve tüm camiaya hayırlı olmasını diledi.

Seçim maratonunun ilk aşaması olgun bir havada geçti. Seçimde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Yenimahalle seçim bürosu yetkilileri seçim bittikten sonra listeleri onayladı. Bir günlük itiraz süresinin ardından seçilen isimler netlik kazanacak.

BAŞKAN 12 NİSAN’DA BELLİ OLACAK

Seçimin 12 Nisan’da ki aşamasında ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, komisyon ve meclis başkanı seçilecek. Yönetim Kurulu Başkanlığı için mevcut başkan Faik Yavuz şimdilik tek aday olarak gözüküyor.

19 Nisan’da son bulacak seçimlerde organ seçimleri tamamen bitmiş olacak. İtiraz sürelerinin de sonuna gelinecek tarihte ATB yeni döneme merhaba diyecek.