Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(ASMMMO) Başkanı Ali Şahin başta futbol olmak üzere birçok spor dalında müsabaka sezonlarının başlamasına kısa bir süre kala Ankara sporu üzerine açıklamalarda bulundu.

Ankara’nın önde gelen meslek örgütlerinden olan Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(ASMMMO) sezon başlangıcı Ankara sporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara’nın sanat, edebiyat, kültür, tarih, turizm ve ekonomi gibi alanlarda istenilen seviyede olmadığını; aynı olumsuz tablonun Ankara’nın sporu için de geçerli olduğunu ifade edenASMMMO BaşkanıŞahin, “hep birlikte Ankara’yı ayağa kaldırmalıyız, bu şehrin atanmışları ve seçilmişleri bu şehre karşı sorumluluğunu bilmelidir” dedi.

SPORDA MARKALAŞAMADIK

ASMMMO Başkanı Ali Şahin Ankara’nın spor kulüplerinin markalaşamadığını bundan ötürü ciddi bir potansiyelden ve ekonomik atılımdan mahrum kaldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Avrupa ülkelerinde spor kulüpleri sponsorlardan büyük gelirler elde ediyor. Ülkemizde bu konuda maalesef profesyonel hareket edemiyoruz. Spor kulüplerimizin taraftar potansiyelleri bırakın yabancı sponsor şirketleri ulusal bazda dahi büyük sponsorluklar kazandırmıyor.

Bir Barcelona bir Juventus gibi büyük sponsorluklar alamayabiliriz ama orta ölçekli yabancı şirketlerden dahi sponsorluk gelirleri elde edemememiz yarattığımız spor markaları adına sorgulanması gerekiyor. Türkiye’de yüzlerce yabancı şirket faaliyet gösterirken başta Ankara Spor Kulüpleri olmak üzere Anadolu spor kulüplerimizin bu konudaki yetersizliği gelecek adına kaygı vericidir.

Üç büyükler dahi ekonomik bunalım içindeyken kısıtlı ekonomik imkânı olan Anadolu Takımlarımız bu zor şartlarda ne yapacak endişeyle takip ediyoruz. Geçmişte büyük başarılara imza atan birçok takımımız bugün ekonomik sorunlardan ötürü ya kapandı ya can çekişiyor.

Ankara Olarak Ankaragücü’yle Sevindik Gençlerle Üzüldük

Kendisinin Gençlerbirliği taraftarı olduğunu belirten Şahin şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin iki güzide kulübü olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği bugün maddi-manevi istenilen yerde değilse bir sorun var demektir.

Ankaragücü Süper Lige yükselirken Gençlerbirliği küme düştü. Sevinci ve hüznü beraber yaşadık. Yeni sezon öncesi acaba takımlarımız mevcut yerini korur mu, süper lige çıkar mıyız gibi konuları konuşmamız bile Başkent Ankara için hayal kırıklığıdır. Bir ilçe takımı olan Akhisar Belediye Spor finallerde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devleri yenerek kupalar kazanırken bizlerin takımlarımız için endişe duyması bir soru işaretidir.

Ankara’mızın spor insanları, iş adamları, siyasileri, sivil toplum önderleri ve halkı umarım tek vücut olur ve bundan sonrası için başarı odaklı bir spor yönetimi oluştururlar. Ankara’mızın tüm spor kulüplerine yeni sezon öncesinde başarılar diliyorum.