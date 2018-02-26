Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan,” Pazar bir kültürdür. Bizler oda olarak tüm belediyelerle aynı mesafedeyiz. Bize bir adım yaklaşana biz beş adım yaklaşırız. Belediyelerle yıllardır iyi ilişkilerimiz var. Bu dönem ise doruğa çıktı”

Ankara Pazarcılar Odası, Çankaya Belediyesi zabıta müdürleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda birçok konu hakkında görüş alışverişi yapılırken, hem Pazarcılar Odası hem de Çankaya Belediyesi zabıta müdürleri kahvaltının dostluk içinde ve olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan,” Önemli olan ilk başta ülkemizin mutlu olmasıdır. Esnafımızın, belediyenin, halkımızın mutlu olmasıdır. Biz oda olarak belediye başkanlarımızla, belediye başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle iç içeyiz. Bizler oda olarak tüm belediyelerle aynı mesafedeyiz. Bize bir adım yaklaşana biz beş adım yaklaşırız. Belediyelerle yıllardır iyi ilişkilerimiz var. Bu dönem ise doruğa çıktı. Bunun sebebi ise belediyelerin ve müdürlerin tutumuyla ilgili bir durum” dedi.

Sözlerine devam eden Ayhan, ” Burada kahvaltıda bir araya gelmemiz, aynı sofraya kaşık vurmamız bile bizim için çok önemli. Davetimizi kırmadan gelen Çankaya Belediyesi zabıta müdürlerimize teşekkür ediyorum. Biz yönetim olarak pazarlarımıza ücretsiz servislerle vatandaşlarımızı getirip götürüyoruz. Bu durum vatandaşımızı memnun ediyor ve pazarlarımızın yoğunluğunu artırıyor. Pazar esnafı kayıtlı esnaftır. Devlete vergisini, işgaliyesini öder. Yani sabit esnaftır” ifadelerinde bulundu.

Çankaya Belediyesi zabıta müdürlerinden Bülent Çevikcan,” Yeni seçilen yönetimi hem kutlamak hem onları tebrik etmek anlamında Ankara Pazarcılar Odası’nı bizler kahvaltıya davet etmiştik ve bu seferde odamız bizi kahvaltıya davet etti, bizde icabet ettik. Bizim pazarcılara bakış açımız her zaman pazar yerlerinin pazarcılarla bir arada yönetilmesidir. Yönetimin her yerde aynı şekilde yönetilmesi gerekir. Yönettiğiniz kişilerle birlikte yönetimi katamadığınız sürece bir adım atamamış olursunuz”

ESNAFLA İYİ DİALOG KURULMALI

Çevikcan, “Pazarı yönetiyorsanız esnafla birlikte iyi diyalog kurmanız ve onları anlamanız gerekir. Yeni yönetimin bu konuda yaklaşımı bizleri memnun ediyor. Pazarın her aşamasında, her saatinde pazarları takip edip koordine ediyorlar. Bu konuda pazarlar üzerinde iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Biz zabıta müdürleri olarak hem pazarı hem de pazarcıları seviyoruz. Bizim bakkalı korumak gibi pazarcıyı da koruma düşüncemiz var. Market karşısında yok olan bakkal nasıl korunması gerekiyorsa, market karşında rekabeti zor olan pazarcı esnafının da korunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü her taze meyve ve sebzeyi pazarda bulursunuz. Pazar onun için önemlidir. Piyasayı tanzim görevi vardır. Pazarda satılan ürünler hem daha kaliteli hem de daha uygundur”

“Pazarlara insanların bazı zamanlar da rağbet göstermemesi durumunu Oda yönetimiyle görüşüyoruz. Bu tek taraflı bir durum değil. Oturup herkesin düşünmesi gerekir. Çünkü pazara eşimiz, annemiz, bacımız gider. Çünkü bu böyle bir alışkanlıktır. Evin alışveriş yükünü hep kadınlarımız çeker.

Satış tekniklerinde geçen bazı kelimeler ister istemez rahatsız ediyor. Bazen bizimde kulağımıza gelen şikayetler oluyor. Bu durumun yeni yönetimle önüne geçtik” dedi.

PAZARLARDA YENİ JENARASYON OLMALI

Sözlerine devam eden Çevikcan, “Artık pazarlarda yeni jenerasyon olmalı ve bu kültür genç nesillere bırakılmalıdır. Yeni yönetime baktığımızda kadrolarında genç arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Oda başkanı olarak da tecrübeli ve bilgili bir başkan olan Recep Ayhan Başkan var” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesi zabıta müdür yardımcısı Feyzullah Yurtseven ise,” Çankaya ilçesi Türkiye’nin en büyük ilçesidir. 22 tane pazar yeri olan bir organizasyonu yönetiyoruz. Genç bir yönetimin başa gelmesi bize olumlu yönde bir katkı sağlayacaktır.

Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte 25 yıldır pazarlarda görev yapmaktayız. Biz pazarcılarla aynı tasta yemek yiyip, aynı pazardaki esnaftan köfte yediğimiz için onların tüm kültürel alışkanlıklarını ve tüm sorunlarınızı çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde sistemler değişti ve gerekli bilgileri internet ortamına geçti. Çankaya Belediyesi olarak 22 pazarda iki bin olan esnaf sayısı Tarım Bakanlığı’nın çalışmasıyla birlikte bir veri havuzuna aktarıldı. Artık pazar esnafı kayıtlı bir vergi sistemine bağlı olan bir esnaftır” ifadelerini kullandı.

ÜRETEN TÜRKİYE BÜYÜYEN TÜRKİYEDİR, ÇALIŞKAN TÜRKİYEDİR

Zabıta müdür yardımcısı Akın Bilgen,” Pazarlarda geniş bir ağ yelpazesi var. Pazarcı demek sadece pazar da mal satan esnaf demek değildir. Pazarcı demek çiftçinin ürününü köprü ağı ile vatandaşa ulaştırmaktır. Bu anlamda pazarcılık kolay bir iş değildir. Pazarcının alışverişi gece iki de başlar diğer günün akşamına kadar sürer.

Bir ürün ne kadar çok satarsa üreticiyi de o kadar memnun eder. Pazarcı malını daha çok satmak ister ama bunu da daha düzenli bir ortamda satmak zorundadır. Çünkü ürün kalitesi kadar sunum kalitesi de önemlidir. Aynı canlılığın pazarcının müşteriye bakışı açısından da görmek istiyoruz. Çünkü pazarcının büyük bir çoğunluğu da üreticidir” dedi.

Bilgen, “Üreten Türkiye büyüyen Türkiye’dir, çalışkan Türkiye’dir. Pazarların daha iyi olması pazarcı adına önem taşıması hem de pazara gelen vatandaş için önemlidir. Biz belediyeler ve pazarcılar olarak hem alıcı memnun olsun hem satıcı olsun istiyoruz. Günümüzde daha çağdaş, daha uygar, daha teknolojik açıdan pazarlarımız olsun. Bu sebeple Ankara Pazarcılar Odası’yla bu konularda hem fikiriz ve birlikte hareket ediyoruz

Pazar bir nostalji havasıdır. Kişiden kişiye pazar algısı değişebiliyor. Pazarda gezmek, meyve, sebzenin en iyisini seçmek sosyal bir aktivitedir. Yeni genç jenerasyon bu durumdan biraz uzaklaşmış durumdadır. Bizim pazar kültürlerimizi bilmiyorlar. Bu konu hakkında hem belediyelere hem de Ankara Pazarcılar odamıza görev düşüyor. Çünkü pazar geleneksel bir durum. Geleneksel ailelerin bulunduğu yerlerde pazar çok büyük bir önem arz ediyor. Çankaya’da Huzur Mahallesi’nde ki pazar, Keklikpınarı Mahallesi’nde ki pazarlarımız bu duruma örnektir. Geçen 23 Ocak’ta sizin gazetenizde çıkan ‘Pazar Bir Kültürdür’ haberinde yer alan gençleri pazara çekmek için düşünülen proje muazzam bir projedir” dedi.

YENİ YÖNETİMDEN MEMNUNUZ

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Süleyman Taşkın ise, “Pazarcılar Oda’sını biz sivil toplum kuruluşu olarak görürüz. Pazarlarda görev yaparken Pazarcılar Odası’nın elemanlarıyla birlikte pazarların sorunlarının giderilmesini çözmeye çalışırız. Pazarlardaki sorunlar çözülmedikçe bizler memnun kalmayız. Bu yönden yeni yönetimden memnunuz”

“Çankaya Belediye zabıtası esnafa ceza yazmak için hareket etmez. Bizler pazarların dolmasını istiyoruz. Bir pazarcının oğluna bırakacağı ekmek teknesi pazar tezgahıdır. Biz bunları yaşayarak görüyoruz. Hiçbir zaman dört dörtlük pazarcı yoktur. İşini iyi yapmayanların en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bunu da Ankara Pazarcılar Odası’yla birlikte hareket edip sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Çankaya Bölgesinde pazarlarımızın fiziki yapısı çok güzel bunu da daha da arttıracağız” ifadelerinde bulundu.

Kahvaltıya: Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Çevik’in yanı sıra Çankaya Zabıta Üst Sorumlusu Süleyman Taşkın, Feyzullah Koç, Akın Bilgen, Sami Ersever, Pazarcılar Odası Yöneticisi Metin Tepeli, Çankaya Sorumlusu İsmail Özden, Başkan Vekili Nurettin Yapıcı, Altındağ Sorumlusu Cabbar Yıldız, Etimesgut Sorumlusu Orhan Bora, Mamak Sorumlusu Mustafa Ataş, Alaattin Ceylan da katıldı.