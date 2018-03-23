OYAGEM projesi, Ankara’yı oyun sektöründe bölge lideri yapacak. Hacettepe Teknokent genel müdürü İlyas Yılmaz yıldız: “Ankara oyun sektöründe global düzeyde öncü ve rekabetçi olacak.”

Ankara, 110 milyar dolarlık küresel oyun sektöründen pay almak için harekete geçti. Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) de iştirakçileri arasında yer aldığı “ Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi” (OYAGEM) için imzalar atıldı. 24 ayda tamamlanmasın planlanan OYAGEM, aynı zamanda 100 girişimciye de ev sahipliği yapacak. Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, “OYAGEM ile Ankara’nın, oyun ve animasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi bir yapı elde etmesini sağlayacağız” dedi.

Hacettepe Teknokent AŞ’nin proje yürütücülüğünü yapacağı OYAGEM’de Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) proje ortağı olarak yer alacak. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) ise projeye iştirakçi olarak destek verecek.

Ankara’da OYAGEM’i kurmak için ilk adım

OYAGEM’in kurulması ve Ankara Sayısal Oyun Sektörünün Geliştirilmesi” Projesi, Hacettepe Teknokent’te gerçekleştirilen imza töreni ile başladı. Proje için Hacettepe Teknokent’te 803 metrekarelik bir alan tahsis edilecek. OYAGEM bünyesinde ön kuluçka birimi, kuluçka ve hızlandırıcı birimi, yüksek nitelikli laboratuar, eğitim ve danışmanlık birimi ile test laboratuvarı yer alacak.

Projenin imza töreninde konuşan, dijital oyun sektörünün küresel ekonomideki büyüklüğüne ve potansiyeline vurgu yapan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, “Ankara’da OYAGEM’i kurmak için ilk adımı attık. Ankara’nın, oyun ve animasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi bir yapı elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

OYAGEM, OYUN SEKTÖRÜNE İVME KAZANDIRACAK

Oyun sektörünün dünyadaki ekonomik karşılığının 110 milyar dolara ulaştığını ve sektörün her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüğünü ifade eden İlyas Yılmazyıldız, şunları söyledi:

“Oyun sektörüne ciddi ivme kazandıracak olan OYAGEM projemiz ile girişimcilerimize danışmanlık, mentörlük ve laboratuar desteği vereceğiz.

Ayrıca animasyon ve oyun sektörüne yıllardır hizmet veren ATOM’un altyapısını ve TOGED’in organizasyon yapısını da güçlendireceğiz. Ortaya çıkacak işbirliği ile birlikte sektörün geliştirilmesine, Ankara’nın, oyun ve animasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi bir yapı elde etmesini sağlayacağız. Projemiz üniversite sanayi işbirliğini de geliştirecektir. Oyun ve animasyon alanlarında çalışan girişimcilerimizi ve fikri olanları teknokentimize bekliyoruz.”

OYAGEM SON TEKNOLOJİ LABORATUVARLARA SAHİP OLACAK

Türkiye’nin toplam 1 milyar dolarlık yazılım ihracatının yarısını oyun ihracatının oluşturduğuna dikkat çeken TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise, “OYAGEM en son teknolojiyle donatılmış laboratuarlara sahip olacak. Girişimci kardeşlerimizin bu imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağına inanıyoruz. Sanal gerçeklik, animasyon ve oyun alanında başarılı iş fikirlerini ve yetişmiş insan kaynağını bir araya getirecek olan projemizin, sektörü daha da ileriye taşımasını hedefliyoruz” dedi.