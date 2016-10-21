Ankara neden ihmal ediliyor

Mum dibine ışık vermiyor, Melih Gökçek başkentle değil siyasetle uğraşıyor

İstanbul’a 3. Köprü, 3. Havalimanı, kilometrelerce metro, hava ray gibi dev yatırımlar yapılırken Başkent yatırım fakiri kaldı.Melih Gökçek genel siyasetle uğraşıyor ama Ankara’ya metro ağını kuramadı, büyük yatırımlar yapamadı.

AK Parti hükümeti İstanbul’a dev yatırımlar yapıyor. İzmir başta pek çok ilde yatırımlar hızla yapılıyor ama Başkent Ankara her nedense bu hizmetlerden yararlanamıyor.

Yıllar süren Keçiören Metro’su Ulaştırma Bakanlığına devir olduktan sonra yapımı hızlandı ama hala fiilen açılmadı.

İstanbul’a kilometrelerce metro yapılırken Ankaray ve Metro ağı Başkent’e yakışmayacak kısalıkta. Çankaya, Dikmen, Etlik, Gaziosmanpaşa, Esat, Pursaklar, Elvankent gibi birçok semte metro yok.

Metro Ulaştırma Bakanlığının işi olduğu için gözler hükümete çevriliyor tabi ki.

Yollar artan araç sayısı nedeniyle yetersiz kalıyor, trafikte uzun beklemeler yaşanıyor. Köprülü kavşakların yapımı durduğu için Ankara’nın trafiği çekilmez hale geldi.

Oran’da verilen yüksek katlar ile Turan Güneş Bulvarı bir şerit arttırıldı ama TRT, Tapu Kadastro ve Yıldız kavşaklarına alt-üst geçit yapılmadığı için yığılmalar çözülemiyor.

İvedik organize sanayi bölgesine (OSB) yakın metro var ama bağlantılı otobüs seferleri olmadığı için esnaf, sanatkâr ve vatandaşlar ulaşım zorluğu çekiyor.

Özetle Ankara trafiği gün geçtikçe çekilemez hale geliyor.

İstanbul’a 3. Köprü, 3. Havalimanı, kilometrelerce metro, hava ray gibi dev yatırımlar yapılırken Başkent yatırım fakiri kaldı. Melih Gökçek genel siyasetle uğraşıyor ama Ankara’ya metro ağını kuramadı, büyük yatırımlar yapamadı AK Parti hükümetlerinden yeterli desteği alamadı.

Belediye otobüsleri sayısı vatandaşın toplu ulaşımına yetişemiyor.

Çözüm Metro ama Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek her nedense 15 yıldır ülkeyi tek başına yöneten partisinden yeterli desteği alamıyor.

Çok katlı binaların şehir içlerinde plansız yapılması da trafiği etkileyen en önemli unsur oluyor.

TÜRK TELEKOM DA YATIRIM YAPMIYOR

Özelleştirilen Türk Telekom da Ankara2yı ihmal ediyor. ADSL hizmetlerinde birçok semt yeterli yüksek hızı alamıyor.

Örneğin binlerce şirketin bulunduğu İvedik Organize Sanayi bölgesi ve matbaacılar sitesine Türk Telekom hiç yeni yatırım yapmıyor.

Bu bölgeye maksimum 8 Mbit ADSL hızı verebiliyor Türk Telekom.

Gazeteler, matbaalar en fazla mağdur olan kesimin başında geliyor ki yapılan yazılı başvurulara Türk Telekom’dan yanıt dahi verilmiyor.

YURT AÇIĞI DA VAR

Üniversiteler kenti olan başkent de Kredi ve Yurtlar Kurumunun kız ve erkek öğrenci yurdu sıkıntısı da var.

Öğrenciler yüksek ücretlerle ya özel yurtlarda ya da birleşip ev kiralayarak iskân edebiliyorlar Ankara’da.

Başkent siyasetin kalbidir.

Başkent Bürokrasinin kalbidir.

Başkent Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Hükümetin, Meclisin, Silahlı Kuvvetlerin merkezidir.

Ama maalesef mum dibine ışık vermiyor ve Başkentin sıkıntıları dağ gibi olup çözülemez hale geliyor.

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