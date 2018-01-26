TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’da Gökçek dönemi ile ilgili sempozyum düzenledi.

Karakuş; “ Gökçek o kadar büyük tahribatlar verdi ki bu tahribatları düzeltmekte ve yeniden Ankara’nın başkent kimliğini kazanılması ve tahribatların onarılması için bir projeye ihtiyacı var ” dedi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gökçek Dönemine ilişkin hazırlanan “Ankara Rapor” kitabının ardından, dönemin akademisyenler ve siyasetçiler tarafından değerlendirildi. Ankara’nın olumlu yönde gelişimine dair önerilerin sunulduğu geniş kapsamlı bir sempozyum gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları dile getirdi;

“Cumhurbaşkanının talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti. Tam 23 yıl Ankara da Belediye Başkanlığı yaptı. Bu başkanlık döneminde Ankara’ya tahribatlar verdi. O kadar büyük tahribatlar verdi ki bu tahribatları düzeltmekte ve yeniden Ankara’nın başkent kimliğini kazanması ve tahribatların onarılması için bir projeye ihtiyacı var. bu konuda 1994 ten bu yana TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ciddi bir muhalefet yaptık. Ankara Rapor kitabını hazırladık bu kitapta bölüm bölüm Ankara’ya yapılan ve yapılmayanları anlattık ve bölüm bölüm bu günden sonra Ankara da neler yapılması gerektiğini yazdık”.

Candan; “Bugün ise yine bu sürecin çok önemli bir organizasyonu olan sempozyum yapıyoruz. Bu panelde hem Gökçek dönemini değerlendireceğiz hem de ne yapılması gerektiğini sunacağız. Sanırım önümüzdeki dönem buradan çıkan 13 başlık altında Ankara’nın yeniden başkent kimliğini kazanması sürecinde nasıl yol ve yöntemlerin izlenmesine dair ip uçları verecek” diyerek şöyle devam etti.

“Aynı zamanda da hazırladığımız bu yayın Melih Gökçek hakkında başkente karşı yapılan tahribatlara karşı yapılacak suç duyurusunun da eki olarak iddianameye girsin diye de başka bir boyut kazandı mahkemeye de sunuldu. Avukatlar barolar bu kitabı alıp kendi davaları sürecinde götürdükleri noktalarda ek olarak sunmayı öneriyorlar ve taleplerde bulunuyorlar.

Bu kitap ve panel inşallah hak ettiği yeri bulur. Bugün burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi önümüzdeki sürecin en önemli çalışma aksını bugün burada çıkaracak. Herhalde bu da boynumuzun borcu 23 yıl mücadele ettik artık yargı önüne çıksın ve Ankara’nın tahribatları onarılsın diye bir süreç başlıyor” dedi.

Karakuş Candan’ın konuşmasından sonra başlayan sempozyum üç oturum olarak devam etti.

Üçüncü oturumda söz olan Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer gazetemize şu açıklamalarda bulundu;

Ankara binlerce yıllık birikim sonucu oluşmuş bir kenttir. Ankara ile birlikte düşünülen en önemli iki sembolik öğe Kale ve Çankaya’dır. Biri tarihi geçmişi, öbürü ise Cumhuriyet Türkiye’sini sembolize eder. Ankara’da zengin bir kültür birikimi bulunmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, modern bir “Başkent” oluşturma idealinin gerçekleştiği kenttir”

Prof. Dr. Tuncer; “Başkent Ankara’da “Kent Kimliği” giderek tamamen değişmiş, gecekondulaşma, plansız kentleşme, betonlaşma olgusu, taşıt trafiği karmaşası, otopark sorunları ile “Çağdaş” olmayan bir “Kent Kimliği” oluşmuştur. Ancak, halen kimliğini koruyan tarihi kesimler ile yeni gelişmekte olan çağdaş kent parçaları bulunmaktadır. Yer yer arabesk denilebilecek uygulamalar ile henüz “Kimliğini Arayan” bir şehir görünümündedir”.

Tuncer;”Eski Ankara’ ve ‘Ulus tarihsel kent merkezi’ 1980’lere kadar korunamamış, Jansen’in “Protokol Alanı” ilan ettiği kesimler hariç, özellikle ana caddeler üzeri çok katlı yapılaşmalar ile yok edilmiştir. Koruma amaçlı çalışmalar Jansen’den tam 50 yıl sonra yapılabilmiştir.”

1994 yılı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar (2000’lerin başına kadar) Ankara’da eski eserlerin korunmasına ve onarımına ilişkin herhangi bir önemli uygulama yapmamış, 2006 yılında ise Ulus TKM Koruma Islah Planlarını iptal etmiştir. Sansasyonel ve rant amaçlı projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Ulus “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 15.07.2005 tarihinde, 5366 Sayılı Kanun uyarınca, Ulus’un da içerisinde bulunduğu Ankara Tarihi Kent Merkezi’ni “Ankara tarihi kent merkezi yenileme alanı” olarak ilan etmiştir” dedi.

Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer sempozyum ile ilgili verdiği açıklamayı şöyle sonlandırdı; “Binlerce yıllık tarihsel ve kültürel geçmişin izlerinin titizlikle korunması, Cumhuriyet Dönemi eserlerinin saptanması, belgelenmesi ve korunması ile Ankara Kent Kimliği çağdaş ve ileri bir kimlik olarak uluslar arası ortamda tanınabilir. Aksi takdirde, kültürel değerlerini ve doğal çevresini yok eden geri kalmış bir kent olarak giderek çöküntüye uğrayacaktır. Son yıllarda artan doğal ve tarihsel çevrelerin yıkımına yönelik uygulamaların bir an önce durdurulması gereklidir

Sempozyumun bu kısmında günümüz Ankara’sında 2000’li yılların başından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları özetlenecek, özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Hacıbayram Çevresindeki uygulamalar kısaca açıklanacaktır”

Ankara daki 23 yıllık Melih Gökçek dönemini yaptıklarını ve yapmadıklarını ele alan sempozyumdan sonra konuşmacılar ve misafirler düzenlenen kokteyl ile güne son verdi.