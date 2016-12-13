Ankara Marka Festivali başlıyor

ANKARA Ticaret Odası’nın (ATO) 14-15-16 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği 2. Ankara Marka Festivali basına tanıtıldı.-ATO Yönetimi, basın toplantısında terörü protesto etmek amacıyla yakalarına siyah kurdeleler taktı. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’da bir markalaşma iklimi oluşturmak arzusundayız” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl ikincisi düzenlenecek Ankara Marka Festivali’nin (AMF) tanıtımı amacıyla basın toplantısı düzenledi. ATO Yönetimi, Develi Restoran’da düzenlenen basın toplantısına, terörü protesto etmek için yakalarında siyah kurdelelerle geldi.

İstanbul’da Cumartesi akşamı meydana gelen terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Baran,

“Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar, şehitlerimizin ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizi, doğum gününde Peygamber efendimizin yanına gönderdik. Vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi dualarımızla selamlıyoruzö dedi. Türkiye’nin çok hassas ve çok çalışılması gereken bir dönemden geçtiğini kaydeden Baran, “Böylesine hassas bir dönemde bizlerin de bir ve beraber olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor. Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye terörle yıldırılamaz, yıkılamaz. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiğinde zafer mukadderdir”

diye konuştu.

MORAL BOZMAYA GEREK YOK

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 oranında küçüldüğüne dikkati çeken Baran, Rusya ile yaşanan kriz, terör saldırıları ve darbe girişimini hatırlatarak,

“Moral bozmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Yaşadığımız şartlar normal olmadığı halde Türkiye bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmaya çalıştı. Türkiye ekonomisi dayanıklı, güçlü bir ekonomidir. Bu sürecin de kısa sürede gerçekleşecek toparlanmayla atlatılacağına inanıyoruz”

dedi.

Türkiye’nin finansal kırılganlığını, daha çok üreterek, ticareti merkeze alarak, katma değeri artırarak ve markalaşarak aşacağını belirten Baran, “Ticaret erbabı olan bizler ekonominin çarklarının ivmesini artırma mesuliyetimizin farkındayız. Biz finansal ağırlıklı bir ekonomi yerine üretim ve ticaret ağırlıklı bir ekonomiyi merkeze almayı savunuyoruzö diye konuştu.

ATO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından geçen hafta açıklanan kararların umut verici olduğunu de kaydeden Baran, KOBİ ve ihracatçılara 250 milyar ek kredi hacmi, 600 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak kararların piyasaya olumlu etki yapacağını vurguladı. Baran, “Biz de Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her ne varsa yerine getireceğizö dedi. TOBB’un öncülüğünde ATO üyelerine “Nefes Kredisiö vereceklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:

“ATO olarak bu süreçte üyelerimizin yanında olacağız ve üyelerimize 1 milyar lira can suyu desteği sağlayacağız. On binlerce üyemiz bu imkandan istifade etsin istiyoruz. ATO’dan belge alan üyelerimiz, anlaşma yapılan Ziraat Bankası ya da Denizbank şubelerine giderek 50 bin lira ile 150 bin lira arasında miktarda kredi kullanabilecekler.”

100 MARKAMIZIN TOPLAMI BİR APPLE ETMİYOR

Ankara Marka Festivali’ni marka konusunu 7’den 70’e herkesin fark etmesini sağlamak amacıyla düzenlediklerini anlatan Baran,

“Çünkü market tezgahındaki elmanın kilosu 2,5 lira iken teknoloji marketindeki telefonun üstündeki elmanın kilosu 2 bin 300 lira. İşte bunun için bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, marka diyoruz”

diye konuştu.

Türkiye’nin en değerli markaları listesinde yer alan 100 firmanın marka değerinin 30 milyar dolar olduğunu, Apple’ın marka değerinin ise 178 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Baran, “Yani 100 markamızın toplamı bir Apple etmiyor. İşte biz bu noktadan hareket ederek, ATO olarak, misyonumuz gereği Ankara’da bir markalaşma iklimi oluşturmak arzusundayızö dedi. Markalaşmanın, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler içerisinde yer almasının en önemli koşullarından birisi olduğuna da işaret eden Baran, şöyle devam etti:

“Dünyada son dönemde pazar yapısı, tüketici yapısı ve rekabet koşulları değişmektedir ve bu değişim rüzgarı önüne kattıklarını güçlendirirken ardında bıraktıklarını zayıflatmaktadır. Yeni şartlar gösteriyor ki, işletmeler küresel ürün ve markalaşmaya her zamankinden daha fazla önem vermek zorundadır. Eski üretim biçimlerinden katma değeri yüksek ekonomiye geçmeliyiz. Hantal üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçmeliyiz. Orta gelir tuzağını aşmak için, ucuz turizm, babadan kalma tarım, köhne üretim biçimlerinden sıyrılıp teknoloji ekonomisine yürümeliyiz.”

FESTİVAL 14 ARALIK’TA BAŞLIYOR

ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu da konuşmasına İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen AMF’de bilim, sanat, pazarlama, marka, dijital evrenin yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağını belirten Hacıosmanoğlu, festivalde 2016 yılının küresel trendlerinin ve başarı öykülerinin mercek altına alınacağını söyledi.

Festivalin bu yılki temasının ‘Bilim Ağacının Gölgesinde: Geleceğe Dönüş’ olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, festivalin marka ile bilim ve teknolojinin fantastik yolculuğunu konu aldığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 3 gün süren festivalde 44 oturumda 60 konuşmacının konuk olduğunu ve 8 bin 5 yüz kişinin izlediğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, festivalde bu yıl 10 salonda 132 konuşmacının yer alacağını ve yaklaşık 15 bin seyirciyi hedeflediklerini belirtti.

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