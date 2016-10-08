5-13 Ekim Haftası etkinlikleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Ankara Kulübü harika sergi açtı.

Dernek etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulü ve 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu sebebiyle bu iki tarih arasını Başkent Ankara Haftası olarak kutlanıyor.

Ankara Kulübü harika Sergi açtı. Bu etkinlikler kapsamında düzenlediği Ankaralı Ressamlar Karma Sergisi’nin açılışını Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Guni yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu eski başkanı ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli’de bu sergiyi birlikte gezdiler.

5-13 Ekim Haftası aralığını Başkent Ankara Haftası olarak kutladıklarını belirten Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan “Ankara sanat konusunda önemli bir şehirdir” dedi.

Özaslan, “Resim sanatında da Ankara ekolü vardır. Ankara ekolü hem soyut hem de Anadolu’yu harmanlayan bir ekoldür. İstanbul’da ki resim sanatında bu özellik yoktur. Ankara resim ekolünü sürdürmemiz ve Ankara’da ki resim sanatını desteklememiz gerekiyor” diye konuştu.

93. yıl dönümü

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Guni, “Ankara’nın başkent oluşunun 93 yıl dönümü nedeniyle Ankara Kulübünün düzenlediği ve siz değerli ressamların eserlerinin bulunduğu bu sergide bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Guni, “Bir Ankaralı olarak cumhuriyetin ilanından sonra birçok alanda olduğu gibi sanatta da Ankara’nın iyi bir yere geldiğini görüyoruz. Ankara’nın çeşitli güzelliklerini geleceğe aktaran sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Koordinatör Kayakökü

Ankara Kulübü harika Sergi açtı. Resim sergisinin Genel Koordinatörü aynı zamanda ressam olan Ankara Kulübü Kadın Kolları Başkanı Handan Kayakökü şunları söyledi:

“Ankara Kulübü sadece sanat alanında değil bilim ve kültür alanlarında da bir akademi vizyonuyla çalışan bir kurum. Büyük Atatürk’ün talimatıyla kurulmamızdan ve çağdaş cumhuriyetin değerlerini yansıtmaktan gurur duyuyorum.”

Çok sayıda ressamın resimlerinin sergilendiği Ankaralı Ressamlar Karma Sergisi bir süre daha Ankara Konağı’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ANKARA KULÜBÜNÜN MİSYONU:

Ankara Kulübü Derneği’nin taşıdığı misyonlardan başlıcaları şunlardır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün neden Ankara’yı Milli Mücadelenin Karargahı ve Cumhuriyetin Başkenti olarak seçtiğini unutturmamak,

Gurur duyduğumuz kültür ve geleneklerimizin yaşatılması için öncü rol oynamak.

Ankara’nın mimarisiyle, sanatıyla, bilimiyle, ekonomisiyle, sosyal ve kültürel yaşamıyla çağdaş bir başkent olabilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Genel anlamda kentlilik özelde de “Ankaralılık” ve Başkentlilik” bilincinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Ankara’nın ve Ankaralıların yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak ilgili mercileri uyarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek,

Ülke genelini ilgilendiren konularda Ankaralıların görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak,

27 Aralık 1919 ruhunu kalbinde hisseden tüm Ankaralılar arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek,

Cumhuriyetin temellerinin de üzerine oturduğu ana ilkelerimizi benimseyen tüm siyasi görüşlere eşit mesafede durmak, siyasetten tarafsız olmak,

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