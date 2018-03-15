Şef Tanzer Kartal yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği T.S.M Korosu hıdrellez konseri çalışmalarına hız verdi.

Ankara Kulübü Derneği Türk Sanat Musikisi Korosu 5 Mayıs’ta hıdrellez konseri hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şef Tanzer Kartal yönetimindeki koro Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkez’inde düzenleyeceği hıdrellez konserini gazetemize şu şekilde anlattı:

“Ankara Kulübü Derneği Türk sanat müziği Korosu,Kulüp Başkanımız Metin Özaslan’ ın verdiği destekle daha güçlü hale geliyor. İleride musiki cemiyeti olarak Ankara’da hizmet vermeyi planlıyor tüm çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz.

TRT’nin ve Konservatuarın üstatları ile sürekli bilgi alışverişi içerisindeyiz.Koromuz 2017 -2018 yıllarında Ankara’daki musiki severlerden yoğun ilgi görüyor.Gerek konserimize seyirci olarak gerekse koromuza kursiyer olarak katılımlardan çok memnunuz.”

Bu sene 5 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz Şef Tanzer Kartal yönetiminde hıdrellez şenliği konserimizin hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Musikimizin birbirinden güzel eserlerinin ve birbirleriyle uyuşan makamlardaki repertuarımızda seyircilerimize musiki ziyafeti vereceğiz.

Koro şefi Tanzer Kartal; “Tüm Ankaralı hemşerilerimizi bu güzel şenliğimize bekliyoruz. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde olacak konserimizin yanı sıra birbirinden güzel seğmen geleneğinin oluşturduğu Ankara oyunları gösterisi sergilenecek. Hıdrellez ateşi Ankara’nın meşhur sinsin ateşi yakılacak ve konserden sonra güzel bir kokteyl ile gecemiz son bulacaktır” dedi.

Hıdrellez nedir?

Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’da kutlana mevsimlik bayramlardan biridir

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye’de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodoks PatrikhanesiRum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler “Aziz George” günü olarak kutlamaktadırlar.

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya’daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle “Tammuz” ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.