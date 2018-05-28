Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 37. Ankara Kitap ve Kültür Fuarı’na vatandaşlar ilgi göstermedi.

Türkiye Diyanet Vakfı‘nın düzenlediği 37. Ankara Kitap ve Kültür Fuarı, Melike Hatun Camii’nin avlusunda gerçekleşiyor. Birçok yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuara vatandaşlar ilgi göstermedi. Fuara katılan yayınevlerinin yetkilileri ise vatandaşların fuara gösterdikleri ilginin az olmasının nedenini tanıtımın az olması olarak belirttiler.

Girişlerin ücretsiz olduğu 37. Ankara Kitap ve Kültür Fuarı, 18 Mayıs – 10 Haziran 2018 tarihleri ve 11:00 – 24:00 saatleri arasında Ankaralı kitap severleri bekliyor.