‘Ankara Keçisi Oğlağı’ AB yolunda

ANKARA’da yetişen ve halk arasında Tiftik Keçisi olarak bilinen Ankara Keçisi’nin Oğlak Eti, Avrupa’da tescil alan ilk oğlak karkas et olmak için hazırlanıyor. Türk Patent Enstitüsü’ne geçtiğimiz yıl başvuruda bulunduğu coğrafi işaret talebinin yanıtını beklerken, bir yandan da Avrupa tescili için hazırlık yapıyor.

1 yıldır coğrafi işaret talebi beklediklerini belirten Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, “Türk Patent Enstitüsü’ndeki coğrafi işaret başvurusunun sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği nezdinde de tescil başvurusu yapılacak” dedi.

“TESCİLE ÇOK UYGUN BİR ÜRÜN”

Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hem coğrafi işaret talebi için hem de Avrupa tescili için Ankara Keçisi Oğlağı Eti’nin çok uygun bir ürün olduğunu düşündüklerini dile getiren Kılınç, “Hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumak, kırsal kalkınmaya ve küçükbaş hayvancılık sektörüne destek olmak amacıyla ürünümüzün tescili için çalışmaları sürdürmekte büyük yarar görüyoruz. Bu sayede Ankara Keçimiz daha çok değerlenecek, Ankara Keçisi yetiştiricimiz de daha çok kazanacak” dedi.

EN KALİTELİ VERİM ANKARA’DA ALINIYOR

Ankara Keçisi Oğlağı’nın, et kalitesinin en çok verim gösterdiği coğrafya Ankara coğrafyası olduğunu dile getiren Kılınç,

“Bu sebeple dünya üzerinde en kaliteli yetiştiği yer Ankara bölgesi. Biz de buna dayanarak başvuruda bulunacağız. Tiftiği de parlaklık, sağlamlık ve uzunluk açısından çok kaliteli. Tescilli ürünlerin, diğer ürünlere göre fiyatı artıyor ve rekabette ortaya çıkan bir üstünlük oluşuyor. Tescil alınınca Ankara Keçisi Oğlağı adı altında başka bir ürün satılamaz, yaptırımları var”

dedi.

DÜNYA’DA TEK

İklim özellikleri sebebi ile Ankara dışında istenilen kalitede üretim sağlanamayan ve Ankara’dan dünyaya yayılan Ankara Keçisi, hem kaliteli tiftiği hem de lezzetli oğlak eti ile tüm dünyanın gözünde çok kıymetli ve değerli bir küçükbaş hayvan türü olmakla beraber, 19. yüzyıl’da Ankara’dan Avrupa’ya kaçırılmaya çalışılmıştır. Yapılan girişimlerin bir kısmı başarısız olurken, kaçırılan bazı Ankara Keçileri de iklim koşullarının yetersizliğinden Avrupa’da barındırılamamıştır. Dünyanın bazı bölgelerinde az sayıda yetiştirilen Ankara Keçisi’nin günümüzde halen Türkiye dışına çıkarılması yasak olup, çıkarılsa da yetiştirilmesinin diğer iklimlerde aynı başarıyı sağlayamadığı saptanmıştır.

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