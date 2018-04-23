Ankaralıların belediyeye ait toplu taşıma araçlarında kullandığı Ankara Kart ulaşım için çok önemli bir yere sahip. Ancak son dönemlerde metro altındaki cihazların birer birer arızalanması kartlarına para atmak isteyen vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Ankara Kart 2014 yılından bu yana hayatımızın içinde yer alıyor. Kullan at EGO kartlarının yerine getirilen Ankara Kart manyetik sistemi sayesinde içine para atıp aynı kartı sürekli kullanabilmemizi sağlıyor.

Ankara Kart hayatımıza büyük kolaylık getirdi. Kartın uygulamaya koyulmasıyla birlikte Ankara Kart Dolum noktaları da yerlerini aldı. Bu noktalardan kişisel kartlarımıza para yükleyerek belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanabiliyoruz. Dolum noktaları olmadığı takdirde ise kartlar işlevsiz hale geliyor.

SAYILARI YETERLİ

Metro istasyonunda çok sayıda bulunan Ankara Kart Dolum cihazları para yüklerken kuyrukların oluşmasının önüne geçiyor. Neredeyse adım başı bir tane olan cihazların sayısı yeterli durumda. Ancak son dönemlerde metro altındaki cihazlarda sıklıkla “Bu makine geçici olarak servis dışıdır. Özür dileriz” yazısı çıkıyor ve birçok cihaz kullanım dışı kalıyor.

Arızalanan cihazların bazıları yan yana bazıları ise birbirlerinlerinden uzak mesafelerde olsalar da, sıkça arızalanmaya başlayan dolum noktaları dikkatlerden kaçmıyor.

Ankara’nın en işlek yerlerinden olan metro alt geçidi vatandaşların hem metroyu kullanmak için geçtiği, hem de alt geçit olarak kullandığı bir nokta. Doğal olarak burada kullanılan cihazlarda son derece önem arz ediyor.

Cihazların sıklıkla arızalanmaya başlaması bakımlarının aksatılmasından dolayı mı, yoksa bilerek mi servis dışı bırakılıyor bilinmiyor ancak böyle devam etmesi durumunda vatandaşların tepki göstereceği açık bir gerçek.

ANKARA’NIN EN KALABALIK NOKTALARINDAN

Ankara Türkiye’nin en büyük ikinci şehri. Yaklaşık olarak 6 buçuk milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Kızılay ve metro istasyonu gibi noktalar kalabalık şehrin yükünü çeken kilit yerler konumunda. Sürekli bir tempo içinde olan şehrin insanlarının kaybedecek bir dakikaları bile yok.

Tüm bu nedenleri üst üste koyduğumuzda cihazların arızalanması hayati önem taşıyor. Ankara Kart dolum cihazlarının bir an önce bakıma alınması ve sıkça karşılaşılan bu arızların giderilmesi tüm vatandaşlar açısından büyük kolaylık olacaktır.