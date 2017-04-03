Başkan Melih Gökçek Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a söz verdi… Başkentliler Ankara kanalı projesinde müjde bekliyorlardı ki Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın huzurunda, “Ankara kanal projesi bitti, İmrahor Vadisi’ni Allah nasip ederse, bu yıl itibariyle giriyoruz” diye yeniden söz verdi.

Birkaç kez bu sözleri dinleyen Başkent halkı yeniden heyecanlandı.

Ve projenin detayları da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendi web sitesinden ( www.melihgokcek.com ) şöyle yayınlandı;

Ankara’ya deniz getirmek imkânsız; ancak artık Ankara’nın da bir boğazı olacak…

Ankara’nın güneyinde, imrahor vadisinde, birinci etapta yer alacak 11 km’lik dev kanal etrafında dizilen villalar, Cafe / restoran ve benzeri yerler, dinlenme alanları…

Ankara’nın imajına inanılmaz bir katkı sağlayacak olan bu yatırımın, 5 yılda bitirilmesi planlanıyor…

Eymir gölü ile Gölbaşı mezarlığı arasında kurulacak olan pis su arıtma tesisinden elde edilecek arıtılmış sular, bu kanalı besleyecek.

İleride Eymir ve Mogan ile birleştirilecek bu proje sayesinde kanal uzunluğu 43 km’ye kadar çıkabilecek.

Başkan Gökçek Ankara’daki 193 önemli yatırımın toplu açılışını da Cumhurbaşkanı ve Başbakana yaptırdı.

Artık ok yaydan çıktı. Ankara Kanalı projesi bu yıl başlayacak ve Sonsöz’ün de “müjde ver” diye başlık attığı proje gerçek olacak.

İşte Başkan Gökçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım huzurunda yaptığı konuşmanın özeti:

“Ankara kanal projesi bitti, İmrahor Vadisi’ni Allah nasip ederse, bu yıl itibariyle giriyoruz.”

Bu arada Başkan Gökçek söz ile de kalmadı ve “11Km’lik dev kanal Ankara Boğazı” ve “İmrahor vadisi üzerinde 11 Km’lik bu dev proje villalar, Cafe / Restoran konutlar ve dinlenme alanlarını kapsayacak” şeklinde 2 dev afiş de asarak sözlerini belgelemiş oldu.

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