Çubuk’ta Agat taşı ustalarının sertifika töreni

Çubuk ilçesinde Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği kursunu tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilen Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi’nde taş işleme ve kuyumculuk eğitimine katılan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, törende, taş işleme kursuna katılan, aralarında genç kızların da bulunduğu 60 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Deneyimli ustalar tarafından kursi̇yerlere 5 ay süre ile kurs verildiğini kaydeden Acehan, açılan kurslarla ilçenin değerlerinden olan Çubuk Agat taşına sahip çıkılarak aynı zamanda gençlere istihdam alanı da açılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Acehan’ın konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtılırken, törene Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Yılmaz, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı.

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