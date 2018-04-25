Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’taki tarihi yapıları yeniden ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

“Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında Hacı Bayram Veli Cami ve çevresi başta olmak üzere restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin “Dış Kale” diye tabir edilen bölümünün ardından şimdi de “İç Kale”de yer alan tarihi binaların restorasyonuna başlıyor.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent tarihini yeniden gün yüzüne çıkarma ve turizme kazandırma çabaları meyvelerini de vermeye başladı. Ulus’ta sürdürülen restorasyon çalışmaları bir bir tamamlanırken, ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Hacı Bayram Veli Cami ve çevresinde yenileme çalışmaları sonrası turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus bölgesi, Başkent’in gözde mekanları arasında gösterilmeye başladı.

İÇ KALE’DE 7 SOKAKTA 91 TARİHİ BİNA RESTORE EDİLECEK

Ankara Kalesi’nin “Dış Kale” bölümünde yer alan 88 tarihi yapının aslına uygun restore edilmesinin ardından şimdi de “İç Kale”deki 7 sokakta yer alan 91 tarihi binanın restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerine başlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı yetkilileri, “İç Kale’deki 7 sokakta yer alan 91 tarihi binanın restorasyonuna başlıyoruz. Dört etap halinde devam eden proje kapsamında 91 tarihi yapının; çatıları, pencere ve kapıları ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeyleri sıva ve boyamaları yapılacak. İlk etapta sokak zemin düzenlemeleri ve tüm alt yapı yenilendi. Büyükşehir olarak bölgeyi tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edeceğiz” açıklamasını yaptılar.

KORUMA KURULU ONAYLI ÇALIŞMA

Projenin Koruma Kurulu’nda onaylandığına dikkat çeken yetkililer, 7 sokağın özgün nitelikte yenileneceğini söylediler.

Ankara Kalesi’nde yapılan çalışmaların bunlarla sınırlı kalmayacağını da ifade eden yetkililer, “Projenin devamında Ankara’nın ilk camisi olan Alaaddin Camii’nden Akkale Burcu’na kadar restorasyonu yapılmayan hiçbir yapı kalmayacak” bilgisini verdiler.