Ankara İtfaiyesi’nin K-9’larına başarı sertifikası

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca yetiştirilen“Seepod” ile “Johny” adlı K-9’lar, patlayıcı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, örnek bir projeye daha imza attı. İtfaiye Daire Başkanlığı, yurt dışında yaptığı araştırmalar sonucu bomba aramasına uygun cins ve yetenekte çok sayıda köpek arasından seçerek 1,5- 2 yaş arası 7 adet K- 9 bomba arama köpeği aldı. Başkanlığa bağlı köpek eğitim uzmanlarınca yetiştirilen köpeklerden 2’si Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Köpek Eğitim Merkezi’nce düzenlenen “Patlayıcı madde/silah mühimmat Arama” kursuna katıldı. 1.5 yaşlarındaki BelgiumMalionus cinsi “Seepod” ile Alman Çoban-Sable karışımı “Johny”, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı tesislerindeki Köpek Eğitim Merkezi’ndeki 4 aylık eğitim programını başarıyla tamamladı.

Ankara İtfaiyesi’nin yurt dışından seçerek aldığı ve K- 9 bomba arama köpeği olarak hazırladığı 5 cins köpek ise Nevşehir’de Jandarma Köpek Eğitim Merkezi’nde özel olarak açılan K-9 bomba köpeği eğitimi programına katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu örnek projesiyle Ankara’nın yanı sıra ülke genelinde de güvenliğe katkı sağlıyor. Bomba arama köpeği eğitiminin kısaca temel itaat, ileri itaat, çeviklik kazandırılması, irtifa eğitimi (yükseklik), karanlık oda, dehliz, tünel ortamlarında yapılan çalışmalar gibi genel konuları kapsadığını hatırlatan K-9 köpek eğitimci Dinçer Gülbağ, uzmanlık alanı olarak da özellikle değişik türlerdeki patlayıcı maddelere karşı koku duyarlığı eğitimi verildiğine dikkat çekti.

Gülbağ,“Bir K-9 bomba arama köpeğinin eğitimi belli bir formasyonun kazandırılmasıyla bitmiyor. Köpeklerimizin formlarını korumaları ve kendilerini daha da geliştirmeleri için hazırladığımız programları aralıksız uygulayarak onları en verimli seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi. Ankara İtfaiyesi’nin daha önce yetiştirerek kadrosunda bulundurduğu K-9 Arama, Kurtarma köpeklerinin ülkenin dört bir yanında meydana gelen deprem ve göçük olayındaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi de köpek eğitiminin uzmanlık ve büyük özveri isteyen bir iş olduğuna vurgu yaptı. Sipahi, “İtfaiyecilerin çalışmalarında mesai kavramı, zaman sınırı, görev yeri ve alanı gibi kavramlar yok” dedi.

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