Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda düzenlenen Gazeteciler Cemiyeti 5. Geleneksel At Yarışı Koşusu’nda, Serseri isimli at, 1400 metrelik çim pistte birinci geldi.

Dört yaşından büyük yedi İngiliz atının koştuğu müsabakada, 3 numaralı Serseri, birinci geldi. Müsabakayı, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ertürk Yöndem, Genel Sekreter Ümit Gürtuna, Yönetim Kurulu üyelerinden Güray Soysal ve Cemiyetimiz Denetleme Kurulu üyelerinden Mustafa Salihoğlu’nun yanı sıra, TJK Ankara 75. Yıl Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt izledi. Uluslararası bir toplantı için Brüksel’de bulunan ve etkinliğe katılamayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı teşekkür mesajlarını ilettiler.

Koşunun ardından düzenlenen törende, Serseri isimli atın sahibi Seydi Akyıldırım, ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ertük Yöndem’den alırken, Genel Sekreter Ümit Gürtuna da kazanan atın antrenörü E. Çetinkurt adına ödülünü, Seydi Akyıldırım’a takdim etti. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Güray Soysal, atın jokeyi Ö. Yıldırım’a çiçeğini sunarken, Cemiyetimiz Başkan Yardımcısı Ertürk Yöndem, hipodrom müdürü Mehmet Şirin Bozkurt’a plaketini takdim etti.