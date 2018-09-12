Nöbetçi Eczane Uygulaması” Hizmet Vermeye Hazır

Ankara Eczacı Odası (AEO) tarafından hayata geçirilen, “AEO Nöbetçi Eczane Uygulaması” sanal marketlerdeki yerini aldı. Artık nöbetçi eczanelere ulaşmak daha kolay olacak.

Ankara Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen IOS ve Android işletim sistemlerine uyumlu bu uygulama ile eczanelere ulaşmak çok daha kolay hale gelecek. Sanal marketlerden ücretsiz olarak indirebilecek bu uygulama en yakın eczaneye bir tıkla ulaşılmasını sağlayacak.

Ankara Eczacı Odası’ndan yenilik

Tüm eczanelerin bilgilerini içeren uygulama Ankara ve Kırıkkale’de hizmet verecek. Konum servisleri aracılığı ile kişilerin kendilerine en yakın eczaneyi bulmasını ve yol tarifi almasını sağlıyor. Uygulamada ayrıca eczanelerin adres ve telefon bilgileri de yer alıyor.

Uygulama ile nöbetçi eczanelere hızlı erişim sağlanacak

Uygulama ile nöbetçi eczane arama problemi ortadan kalkacak. Kişiler kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi, yine konum servisleri aracılığı ile bulabilecek, yol tarifi ile kendisine en yakın nöbetçi eczaneye en kısa sürede ulaşabilecek ve tek dokunuşla telefon edebilecek.

İlde hizmet veren tüm nöbetçi eczanelerin listesinin yer aldığı uygulamada yer alan “Harita” sekmesinde, Ankara ve Kırıkkale’deki tüm nöbetçi eczanelerin konumlarını görmek de mümkün.