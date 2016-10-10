Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden “Frida”

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesitler sunan, resimlerine sinen imgeleri sahneye taşıyan eserle; küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan güçlü bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Henüz altı yaşındayken geçirdiği çocuk felci bacağını etkileyen Frida. Ardından da genç kızlığı döneminde geçirdiği otobüs kazasıyla omurgası ömür boyu acı çekmesine neden olacak hasara uğrar. Ancak peşinde dolaşıp duran ölüm meleğine inat, hayata büyük bir tutkuyla bağlanır ve korkularının üstesinden gelir. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu Frida’yı; Özgür Adam İnanç koreografisi ile 12 Ekim 2016 akşamı Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturacak.

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