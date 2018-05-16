TFF 3. Lig 2. Grup’ta, şampiyonluğu 1 puanla Darıca Gençlerbirliği’ne kaptıran Ankara Demirspor, play-off yarı final rövanş karşılaşmasında, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Anagold 24 Erzincanspor’u hırslı, mücadeleci ve baskılı bir oyunla 3-0 mağlup ederek, final oynama hakkını kazandı.

Başkent ekibi finalde, aynı grubun diğer finalisti Diyarbekirspor’la 2. Lig’e yükselme maçına çıkacak.

Hem savunma, hem hücum organizasyonlarında mükemmel bir performans sergileyen Demirspor, rakibine çok az pozisyon verdi. Baştan sona kadar etkili, baskılı ve tempolu bir oyun ortaya koydular. Özellikle orta alanı süratle geçerek rakibinin bu anlarda dağılan savunmasına zor anlar yaşattılar ve 3 güzel golle de final hakkını elde ettiler. Gruplarda oynanan play-off rövanş maçlarında alınan sonuçlar ve finalistler şöyle:



1. GRUP

Bayburt Grup – Düzcespor: 1-2 (Düzcespor finalde)

Kemerspor – Bayrampaşa: 1-1 (Bayrampaşa finalde)

Final maçı, Düzcespor – Bayrampaşa

2. GRUP

Diyarbekirspor – Tirespor: 4-0 (Diyarbekirspor

Final maçı, Ankara Demirspor – Diyarbekirspor

3. GRUP

Sultanbeyli – Kızılcabölük: 0-2 (Kızılcabölük finalde)

Tarsus İd. Yurdu – Elaziz Belediyespor: 3-2 (Tarsus İd. Yurdu finalde)

Final maçı, Tarsus İd. Yurdu – Kızılcabölük

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakaları sonucunda 3 takım daha TFF 2. Lig’e yükselecek. Final gün ve merkezleri daha sonra ilan edilecek.

STAT: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (***), Serkan Gençerler (***), Ata Yıldırım (***)

ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman (***), Furkan (***), Adem (***), Burak (***), Ahmet (***), Muhammed Enes (***) [Bilal (?), dk 85],

Hasan Kaya (**) [Burak (?), dk 79], Çınar (**), Burak (***), Sebahattin (***) [Hasan Sarı (?), dk 89], Kerem (**)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (*), Erman (*), Erdi (*), Batuhan (**), Cebrail (*) [Mükail (*), dk 76], Sefa (**), Ferhat (*), Gökhan (*), Mert (*) [Atilla (?), dk 46] [Ufuk (*), dk 56], Hüseyin (**), Serkan (*)

SARI KARTLAR: Burak, Muhammed Enes, Hasan Kaya, Burak (Ankara Demirspor); Sefa, Ferhat, Erdi, Serkan (Erzincanspor)

GOLLER: Sebahattin (dk 36, penaltıdan), Muhammed Enes (dk 50), Burak (dk 56)