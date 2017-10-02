Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ankara Coffee Festival, kahveseverleri bir araya topladı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen çeşit çeşit kahve festivale katılanlara sunuldu.

Bilkent Center’da düzenlenen Ankara Coffee Festival‘e ilgi oldukça yoğun oldu. Kahve severler festivale girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festival alanında çeşitli etkinliklere de yer verildi. Konser için bir alan ayrılırken ünlü DJ’ler konuklara müziklerle keyifli dakikalar yaşattı.

Dünyanın dört bir yanından gelen kahve çekirdekleri kahveseverlere sunulurken, ünlü markalarının kahvelerini tatmak isteyenler stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Markalar en iyi baristalarıyla en iyi hizmeti verebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Öte yandan kahve tutkunlarına küçük hediyelerde dağıtıldı. Genellikle bu tarz festivallerin İstanbul’da yapılmasından şikayetçi olan katılımcılar Ankara’da bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.

YAĞMURDA ENGELLEYEMEDİ

Ankara Coffee Festival‘inde havanın bozulması kahve tutkunlarının keyfini kaçırmaya yetmedi. Organizasyon tarafından dağıtılan yağmurlukları giyen katılımcılar festivale kaldıkları yerden devam etti. Ancak yağışın artmasıyla birlikte zeminde su birikintilerinin oluşmasıyla alan yavaş yavaş boşalmaya başladı.

Ankara Coffee Festival’ine katılanlar arasında yer alan Kübra Karakuş, ” Organizasyon genel olarak iyiydi ancak bazı eksikliklerde göze çarptı. Mesela festival alanına girdikten sonra nerede ne var, nasıl bir etkinlik, içeride ne yapacağız herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu durum biraz karmaşa yarattı”

Sözlerine devam eden Karakuş, ” İstanbul’da bu tarz etkinlikler sık sık oluyor. Ankara’da da böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Her kitlenin katılabilmesi içinde fiyatlar daha makul seviyelere çekilmeli. Yağmur ilk başladığında güzel bir ortam oldu. Müzik, kahve, hafif hafif yağan bir yağmur güzeldi ancak daha sonra yağmurun aşırı derecede artması keyfimizi kaçırdı. Islandık, ayrıca alanda yer yer oluşan su birikintileri de sıkıntı yarattı. Zaten yağmurun şiddetlenmesiyle alanda boşaldı” diyerek festival hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Hafta sonu düzenlenen Ankara Coffee Festival’i Ankaralıların hem güzel vakit geçirebilmesini sağladı, hem de dünyanın dört bir yanından gelen kahveleri tatmalarına olanak sağladı.

KAHVE NEREDEN GELİYOR?

Kahve, kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içecektir.

Kahve ağacının ilk bulunduğu yer olan Habeşistan’ın Kaffa yöresinin Arapça karşılığı “qahwah ” dır. Araplar bugün bilinen kahveyi henüz tanımıyorken kelime keyif veren içki, şarap anlamında kullanmaktaydı. Bugünkü anlamını 14. yüzyılda kazanmaya başlamıştır. Bu Türkçe’de “kahve”ye dönüşmüş, buradan da Avrupa’da café, caffe, koffie, coffee, koffie, Kaffee şekline gelmiştir.

Anavatanı olan Etiyopya’nın yüksek yaylaları, yabani bitkinin doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerli halk bu bitkinin tanelerini un haline getirip bir çeşit ekmek yapıyordu. Meyveleri kaynatıldıktan sonra suyu içilmek suretiyle tıbbi amaçlı kullanılıyor ve “sihirli meyve” olarak adlandırılıyordu. Kahve, ünüyle birlikte hızla Arap Yarımadası’na yayıldı ve 300 yıl boyunca Habeşistan’da keşfedilen yöntem ile içilmeye devam edildi.

14. yüzyılda ise yepyeni bir keşif ile ateşte kavrulan çekirdekleri, ezildikten sonra kaynatılarak içime sunuldu. Kahve’yi ilk olarak işleyip içmeye başlayan Yemen’deki sufi tarikatıdır. Buradan 1470’li yıllarda Aden’de, 1510’da Kahire’de 1511’de Mekke’de görülmüştür.

Yavuz Sultan Selim döneminde (1517) Yemen Valisi Özdemir Paşa, Yemen’de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul’a getirmiştir. Kısa zamanda itibarlı bir içecek olarak saray mutfağında yerini aldı ve büyük ilgi gördü. Saray görevleri arasına “kahvecibaşı” adında bir de rütbe eklendi. Padişahın ya da bağlı olduğu devlet büyüğünün kahvesini pişirmekle görevli olan kahvecibaşı, sadık ve sır tutmasını bilenler arasından seçilirdi. Osmanlı tarihinde kahvecibaşılıktan sadrazamlığa yükselenlere bile rastlandı.

SARAYDAN KONAKLARA

Saraydan konaklara ardından evlere giren bu içecek, İstanbul halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, dibeklerde dövüldükten sonra cezvelerde pişiriliyordu.

1544 yılında İstanbul’da Tahtakale’de iki Suriyeli Arap ilk kahvehaneyi açmışlardır. O zamanlar kahvenin faydalı olup olmadığı tartışma konusudur. Kendinden önceki şeyhlülislamların aksine Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin haram olmadığını, hatta faydalı olduğuna dair fetva vermiştir.

İstanbul’a gelen Venedikli tacirler, çok sevdikleri bu içeceği Venedik’e taşıdı. Böylece Avrupalılar kahveyle ilk kez 1615’te tanışmış oldu. Önceleri limonata satıcıları tarafından sokaklarda satılan kahve, 1645’te açılan İtalya’nın ilk kahvehanesinde yerini aldı. Kısa zamanda sayıları hızla çoğalan bu kahvehaneler de; diğer pek çok ülkede olduğu gibi özellikle sanatçıların, öğrencilerin ve her kesimden halkın bir araya gelerek sohbet ettikleri en gözde yerler oldu. Kahve Paris’e 1643, Londra’ya 1651’de ulaştı.

Avrupalılar dünyanın çeşitli yerlerinde kahve plantasyonları kurdular. Endonezya-Cava’da 1712 yılında tarımı başladı. Hollanda Cava ve Doğu Hint Adaları’nda, Fransa Antiller’de kahve yetiştirdi.