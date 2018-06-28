Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından “Arıcılık Malzemesi Desteği” projesi kapsamında Haymanalı arıcılara malzeme dağıtıldı.

Haymana Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan dağıtıma Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve meclis üyesi İsmail Can katıldı.

Proje kapsamında 60 üreticiye Arı Körüğü, Arıcı eldiveni, arıcı mont maske takımı, 2kg arı otu (Faselya) tohumu dağıtıldı.

Arıcılara malzemelerini veren Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Ankara Balı”nı canlandırmak için başlattığı proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederek, projeyle hem Ankaralının sağlıklı ve kaliteli bir bal tüketeceğini hem de üreticilerin kazanacağını belirtti.