Ankara Boğazı Projesi ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Kanal Ankara yada diğer adıyla Ankara Boğazı Projesi için yerel seçimlerde “mega proje” sözü vermişti.Gökçek yaptığı açıklamalarında, İmrahor Vadisi’ni içine alan Ankara Boğazı Projesi’nin de hem yeşil alan, hem de kentsel dönüşüm projesi olacağını vurguladı.

Dikmen Vadisi gibi vazgeçilmez ve Ankara’ya renk katacak yeni bir alan olacağını ve 2 ay içinde projeye başlamayı planladıklarını 6-7 yılda tamamlanacağını vurgulayan Gökçek, “ rekreasyon alanını ise 3 yıl içinde bitirmeyi planladık” diye açıklamıştı.

Projenin yörelerine değer katacağını belirten Karataşlılar, “Başkan’a teşekkür ediyoruz. Ancak 2-3 ay içerisinde Ankara Boğazı projesine başlanacağını sürekli söylemesine rağmen bir türlü başlanamadı. Keza seçim çalışmalarında da ”Ankara benim rüyam hayalim, Ankara ya denizi getireceğim” demişti. 2,5 yıl geçti, halen projeye başlanamadı” dediler.

Medyaya yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mega Projesi Ankara Boğazı ile ilgili saha çalışmalarının Mart 2016’da başlayacağını belirten Başkan Gökçek’in bu sözlerini anımsatan Karataşlılar, “ Başkan Eymir’in Mogan ile birleşeceğini beyan etti. Ayrıca kendisi Twitter hesabında da paylaştı.

Mart 2016 geçti, Aralık 2016’ya geldik. Halen projeye bir türlü başlanamadı. Başkan 2-3 ay içerisinde Ankara Boğazı projesine başlanacağını söyledi. Kış geldi ne zaman başlanacak? Hep söz veriliyor ama bir türlü başlanamıyor” diye yakındılar.

Sabırsız olduklarını çünkü 30 yıldır yörelerine yatırım beklediklerini belirten Karataşlılar şunları söylediler:

“insan ömrü kaç yıl? Sayın Başkan’dan rica edelim, Kanal Ankara ya da Ankara Boğazı Projesi ve Viyadüğü projelerine söz verildiği gibi bir an evvel başlansın. Sayın Başkan’a bu mega proje için teşekkür ediyoruz. Verilen sözlerin ve vaatlerin de bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz. “

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