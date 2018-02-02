‘En Büyük Hedef Mesleki Eğitim’

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara,” Bizim en büyük hedefimiz mesleki eğitime çok önem vermek. Eğitim bizim için olmazsa olmazımız.” dedi

Ankara-12 yaşında çırak olarak başladığı meslek hayatına belirli ödüller ve şampiyonluklar katan,Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara Gazetemiz Sonsöz’e berberlik mesleğindeki sıkıntıları ve görev sürecindeki hedeflerini anlattı.

Sezayi Kara kimdir?

12 yaşında çırak olarak başladığım mesleğimi yaklaşık 26 yıldır büyük bir öz veriyle devam ettiriyorum. Ankara berberler odasında semt temsilciliği ve iki dönemdir de yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Yenişehir Esnaf kredi kefalet kooperatifinde kurucu üyeliği denetim kurulu üyeliği ve şu anda da başkan vekilliği görevini yürütmekteyim.

Projeleriniz nelerdir biraz bahsedebilir misiniz?

Sezayi Kara; 50 yaşın üzerindeki bizleri yetiştiren, bizlere bu meslekte öğretmen olan yol gösteren ustalarımızı büyüklerimizi yüksek istişare kurulu adı altında 50 yaşın üstündeki meslektaşlarımızı birebir gezerek onları bu istişare kuruluna yazacağımı söylüyorum. İstişare kuruluna yazdığımız değerli büyüklerimize bize gene yol gösterici olarak danışmak ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Yılda bir kere de olsa onlarla yemekte güzel bir organizasyon da onlarla bir araya gelmek fikir alışverişinde bulunmak ve daha sonrasında ise yani 3. Yılın sonun da onlara güzel bir eğlence gecesi yaparak kendilerine teşekkür etmek için bir ödül vereceğiz.Berberler bu odaya kayıt olmak zorunda.

Bir dükkân açarken meslek odasına kayıt olmak zorundasın. Küçük esnaf kredi konusunda gerçekten zorlanıyor. Çünkü bizler bankaya gidiyoruz vergi levhasında zarar gözüküyor diye geri gönderiliyoruz. Kredi almakta zorluk çekiyoruz. Bütün meslek odalarının esnaf kredi kefalet odaları var. Bunların için de Şoförler Odası Terziler Odası gibi birçok meslek odası var. Bizim Ankara da 3 bin tane üyemiz var ama bizim kooperatifimiz yok. Ben esnaf kredi kooperatifin de başkan vekili olduğum için bunun da sözünü veriyorum.

Berberlerimiz değerli meslektaşlarımız kooperatifine kavuşmuş olacak. Çünkü kendi odalarının kooperatifi olursa benim meslektaşım bankalarda başka mesleklerin kooperatifinde ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek odasına gelecek kahvesini çayını içecek evraklarını başkana teslim edecek durumu olumlu ya da olumsuz olarak bizzat ben konuşacağım onlarla en büyük arzum bu çünkü meslektaşıma el uzatan bir başkan olmak istiyorum. Sıkıştığı anda artık benim yanımda da odam var kooperatifim var diye bilsinler istiyoruz. Bizde inşallah bu konularla ilgili bütün çalışmaları yapacağız.

Ankara da Pazar günleri bazı berber dükkanları kapalı olurken bazıları açıyor bunu sebebi nedir?

Kara; Ben Pazar günleri berberlerin tatil yapmasını istiyorum. Fakat gene geliyoruz şu andaki federasyonun bunlara müdahil olamadığından dolayı kaynaklanan bir sorun. Bir kanun çıkartıldı. Kanun diyor ki bazı meslek guruplarını kapatamazsın. Kapatamazsın ibaresinden dolayı şu anda Ankara’da böyle büyük bir sıkıntı içindeyiz. Çünkü bir kısım üyemiz ticaret odasına kayıtlı. Ticaret odasına kayıtlı berberler Pazar günü belediyelerin verdiği ruhsatla Pazar günü kapatılmıyor. Şimdi artık ruhsat da kaldırıldı. Hiçbir meslektaşıma Pazar günü açmak istese niye açıyorsun deme şansı kalmadı. Ama biz istiyoruz ki bu yanlış düzeltilsin kapatılsın istiyoruz. Biz de bunlarla alakalı gerekli görüşmeleri ilgili kurumlarla yürütüyoruz.

Size göre ideal bir berber dükkânının standartları ne olmalı?

Kara; Şu anda hiçbir standart yok. Ama ben bununla alakalı TESK’in çalışması vardı. Türkiye’nin dört bir yanından oda yönetim kurullarını Ankara’ya davet ederek bu konuda toplantılar yaptık. Artık bir berber dükkânı açılması için ya da öğrencilerimiz çıraklık eğitim merkezinde ne gibi dersleri okuması için bir çalışma yaptık. Bizim orada dediğimiz şuydu. Bir berber dükkânı en az 40 metrekare olmalı içinde lavabosu bulunmalı ve bir dükkân açılırken diğer berber dükkânıyla arasında en aşağı 500 metre mesafe olmalı ki küçük esnafımız ayakta durabilsin. Artık biliyorsunuz aynı apartmanın altında yan yana iki dükkân var. Bunu engellemek için mutlaka devlet büyüklerimizin bu konuya eğilmesini istiyoruz. Çünkü küçük esnafı canlı tutarsan bir ülke canlanır küçük esnafı canlandırmamız lazım.

Çırak eğitimi nasıl oluyor sektörde çırak yetişiyor mu?

Kara; Bizim çıraklık eğitim merkezlerinde okuyan çıraklarımız var. Bunların normal eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı veriyor pratik eğitimini biz veriyoruz. Ama sınavlarında pratik sınavlarında saç sakal tıraşı gibi bölümlere geçtiğinde bizim odadan komisyona üyeler gönderiliyor ben de çok bulundum bu komisyonlarda orada gerçek anlamda bir şeyler öğrenmiş mi bakıyoruz. Bizim adaylığımızdaki en büyük hedefimiz mesleki eğitime çok önem vereceğiz eğitim olmazsa olmaz. Ben birçok şampiyonluk ve ödül almış bir berberim ben istiyorum ki bugün bir saç kesme tekniği nedir. Son trendler nedir bunu takip edebilecek bunu meslektaşlarıma verebilecek bir başkan olsun. Çünkü şöyle düşünün ben yarın Türkiye de ki en iyi hocaları getirsem Ankara’daki meslektaşlarıma genç kardeşlerime bu eğitimleri versem. Bilinçli bir şekilde o eğitimleri alsalar daha güzel daha kaliteli berber dükkânlarına ve berberlere sahip olacağız. Artık var olan eğitim sistemi ve ailelerin bakış açılarından dolayı sektörde yeteri kadar çırak yetişmiyor. Sektörde çok büyük bir çırak ve kalfa açığı var.

Berberler fiyat düzenlemelerini nasıl yapıyor?

Kara; Biz tarifeli bir mesleğiz bizde 1. 2. 3. Sınıf tarifeleri var. Birinci sınıf dediğimiz dükkânlar lüks dükkânlar, ikinci sınıf orta halli dükkânlar ve bu şekilde gidiyor. Bir de bu fiyatlar dükkânlarda kullanılan malzemelerden dükkânın konumu ve kirasının farlılıklarından kaynaklanıyor. Şimdi Çankaya’daki bir berberle Temelli’deki bir berberin fiyatının aynı olmasını bekleyemeyiz. Bizim en büyük rahatsızlığımız bu üç beş liralık berberler camlarına yazarlar ya tıraş 5 lira diye en çok zararı onlar veriyor. Bunlara gerçek anlamda denetim yapılmıyor. Bunlar merdiven altı dükkânlar kullandıkları ürünler kalitesiz jilet değiştirmiyor. Bütün kullandığı malzemeler kalitesiz ve sahte ürünler bu yüzden ucuza kesiyorlar. Biraz önce de bahsettim berber arkadaşlarımız için eğitim çok önemli bu eğitimleri onlara verebilirsek zaten kendiliğinden bu 5 liralık dükkânlar kapanır kalite artar. Biz bu 5 liralık berberleri mutlaka bitireceğiz ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız.

Berberlerin sorunları nelerdir nasıl çözüm bulacaksınız?

Kara: İş yeri çalıştırma ruhsatları yerel yönetimlerin yetkileri dâhilinde olduğu için dükkân sayıları ve mesafeler arasındaki kontroller yapılmamaktadır. Bu nedenle de ihtiyacın üzerinde açılan dükkânlar kendi aralarında haksız rekabete sebep oldukları için olumsuzluklara yol açmaktadır. Konu ile ilgili sıkıntıların giderilebilmesi için ya esnaf kuruluşlarına tam yetki verilmeli, ya da esnaf kuruluşları ile yerel yönetimler arasında tahdit komisyonları kurulmasının olumlu olacağı inancındayız.

Berberler esnafı için uygulanan vergiler sizce yüksek mi?

Kara; Berber ve Kuaförün kullandığı levazımat malzemesi ve diğer tüketim malzemelerinde KDV değerinin yüzde 18, ÖTV’ nin de yüzde 20 olması nedeniyle esnafımız bu yükün altında ezilmekte olup, ayrıca kozmetik sektöründe kredi kartlarından yapılan alışverişlerde de taksitlendirme imkânı kaldırıldığı için esnaflarımız toplu malzeme alımlarında da maddi anlamda ciddi sıkıntılar çekmektedirler.

Esnafımızın bu yükünün biraz olsun hafifletilebilmesi için, dayanıklı tüketim mallarında, gıda ve mobilya sektöründe yüzde 8 olan KDV’den üyelerimizin de faydalanmalarını istemekteyiz. Emeğimizin KDV’sinin yüzde 18’ler den yüzde 8’lere veya yüzde 10’lara düşürülmesi ve ÖTV oranında da indirim sağlanması ve esnafımız için kozmetik sektöründeki taksitlendirmenin ticari kartlarla değil de, bireysel kredi kartları ile yeniden başlatılmasının üyelerimizin menfaatine olacağı kanaatindeyiz.

Bağ-Kur’lu esnafımız, SSK’lı lara oranla daha çok prim ödeyerek daha geç emekli oluyor ve Emekli olduğu zaman da SSK emeklilerinden daha az maaş alıyorlar, üstelik SSK’lı ve Emekli sandığı Çalışanları gibi başlarına bir kaza geldiği zaman veya rahatsızlandıkların da ki istirahat süresince Devletten iş görememezlik rapor ücretini alamamaktan şikâyetçiler. Bağ-Kur’lu esnafımızın emekliliğine son 3,5 yıl kala SSK’lı olarak çalışıp emekli olmasındansa Bağ-Kur’lu iken SSK’lı çalışanlar ile aynı şartlarda emekli olmaları ve emekli maaşlarının da buna göre düzenlenmesi ve iş görememezlik sürecinde SSK’lı ile Emekli sandığı çalışanlarının hakları gibi haklar sağlanması kanaatindeyiz.

Yeni işyeri açan kişiler vergi dairelerine giderek hiçbir belge aranmaksızın kayıt yaptırıyorlar ve korsan tabiri ettiğimiz dükkânlar açılmaya başlıyor. Vergi dairelerinin yeni işyeri açan kişilerden ustalık belgesi veya oda faaliyet belgesi isteme zorunluluğunun olmasını istiyoruz, ya da ilk kayıt önceliğinin Mesleki Odalarımıza verilmesi gerekmektedir. Oda kayıtlarında evraklar düzenlenip sicil tasdiknameleri hazırlanarak üye esnaf sicile gönderilmelidir. O zaman kayıt dışının önüne geçilip haksız rekabeti bir nebzede olsa önleyebiliriz.

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara başkanlığımız sürecindeki projelerimizi ve meslekte yaşanan sıkıntıları vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza anlatma imkanı verdiğiniz için siz ve gazetenize teşekkürler ediyorum diyerek sözlerini sonlandırdı.