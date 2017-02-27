Ankara Batı Adliyesi stajyerlerinden Ebubekir YILDIRIM’ın da aralarında bulunduğu U22 Tekerlekli Sandalye Milli Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonu oldu

İtalya’nın Udine şehrinde yapılan U22 Avrupa Şampiyonasında, İngiltere Milli Takımını 53-38 yenerek şampiyon olan 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız ve stajyer öğrencimiz Ebubekir YILDIRIM Türkiye’nin gururu oldu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ adliyede düzenlenen bir törenle, stajyer öğrenci Ebubekir YILDIRIM’a başarılarından ötürü Plaket ve altın hediye etti.

Ankara Batı Adliyesi’nde düzenlenen plaket törenine Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ’ın yanı sıra Başsavcı Vekilleri Ergün ŞAHİN, Durdu ÖZER, Sudi TOKSOY, hakimler ve adliye personeli katıldı. Törende bir konuşma yapan Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ, “Ebubekir kardeşimiz, İtalya’da Avrupa Şampiyonu olan U 22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız oyuncusu ve aynı zamanda adliyemizde çalışan stajyer öğrencilerimizden. Kendisi hem okuyor hem de bizim yanımızda stajyer öğrenci olarak çalışıyor. Ebubekir kardeşimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor ve onunla gurur duyuyoruz.” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...