Ankara ile Bağdat arasındaki gerginlik alevlenebilir

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u kurtarmak için dün başlatılan operasyonun geniş yer bulduğu İngiliz gazetelerinden Financial Times, PKK’nın harekata katılması durumunda Ankara ile Bağdat arasındaki gerginliğin alevlendirilebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz gazetesi, bazı Iraklı güvenlik yetkilileri operasyonun “hızlı ve kararlı” olacağını söylerken bazılarının ise “uzun ve yorucu” bir saldırıdan kaygı duyduklarını anlattığı haberinde “Birçok askeri ve siyasi gözlemci IŞİD’in Musul’da yenilgisinin kaçınılmaz bir sonuç olacağını söylerken, IŞİD’in sivillere zehirli gaz kullanması ve yüzbinlerce Musullu’nun toplu göçe zorlanmasından endişe ediliyor” dedi.

Musul operasyonunun en zorlayıcı yönünün ise, İran destekli Şii güçlerin Sünnilerin yoğunlukta olduğu bölgedeki rolünün mezhep gerginliği yaratması riski olduğunu düşünen gazete, BBCTürkçe’nin yansıttığı değerlendirmesinde PKK’nın Musul operasyonuna katılması olaslığına da değindi.

FT, Türkiye ile Irak arasındaki gerginliğin de, PKK’nın operasyona olası katılımıyla alevlenebileceğini belirttiği yazısında Bağdat’ın Türkiye’nin Başika’dan çıkmasını talep ederken, Ankara’nın Irak’ı PKK’ya destek olmaması konusunda uyardığı hatırlatıldı.

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