Ankara 19 Mayıs stadının yerine yeni stat yapılacak

Tarihi Ankara 19 Mayıs Stadı’nın 1 Ağustos’da yıkılması kesinleşti. Stat ve çevresinin plan ve porajesinin yapılmasını Dursun Türük (GHSGM) Yrd, Gürhan Yıldız (GHSGM) İl Müdürü ve Murat Kandazoğlu (AASKF) başkanı ile birlikte yerinde takip etti.

STAT 1936’DA YAPILDI

20 bin kişi kapasiteli Ankara 19 Mayıs Stadı Atatürk tarafından 1936 yılında yaptırılmıştı. Ankara’nın sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Ankara’nın en büyük 4 stadından biri olan 19 Mayıs, ulaşım açısından da en kullanışlı stat olarak gösteriliyor.

Bursa, Konya, Antalya ve Rize gibi şehirlere modern statlar kazandırılırken başkent Ankara’nın spor alanında en büyük eksiği olan stadyum bir türlü yapılmadı. Ankara spor camiasından önemli isimlerin her fırsatta dile getirdiği stadyum sorunu ile ilgili geçtiğimiz hafta önemli bir adım atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Altındağ’daki bakanlık binasında başkente yapılacak yeni stadyum ile ilgili bir toplantı yaptığı öğrenildi.

19 MAYIS STADI YIKILIYOR

Taraflar başkente yakışır modern bir stadın hayata geçirilmesi konusunda ortak karar aldı.Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise yeni yapılacak stadın yeri konusunda oldu.

Toplantıda yeni stat için Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadyumu’nun yerinin en uygun yer olduğu üzerinde duruldu. Toplantıda Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yerine 42 bin kişilik modern bir stat yapılması kararlaştırıldı.

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