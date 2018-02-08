Nostalji konserleri Ferda Anıl Yarkın’la muhteşem bir final yaptı

Ankaralıları ünlü sanatçılar ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıları ile buluşturan ANKAmall’da, nostalji rüzgarları Ferda Anıl Yarkın’ın muhteşem konseriyle son buldu.

Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği ve her Çarşamba heyecanla beklenen nostalji konserlerine son olarak Ferda Anıl Yarkın konuk oldu.

Her hafta olduğu gibi alışveriş merkezinin konser alanı yanında tüm katları da dolduran ziyaretçiler, hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiler. Slow ve hareketli şarkılar eşliğinde esprili sohbetleriyle de ilgi gören sanatçı unutulmaz bir gün yaşattı.

Bu şarkılar bizden çıkmış zaten, halkın olmuş

Ünlü sanatçı, “Dikkat et”, “Sonuna kadar”, “Üzülme” gibi hafızalara kazınmış şarkılarının tamamına eşlik eden Ankaralılara “Bu şarkılar bizden çıkmış zaten… Halka mal olmuş” diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi; bazı konukları da sahneye davet ederek şarkıları birlikte söyledi.

Festival havasında geçen nostalji rüzgarları

Pop müziğin canlandığı 90’lı yılların yeniden hayat bulduğu ANKAmall sahnesi, birbirinden ünlü sanatçılarla dönemin en sevilen şarkılarını ziyaretçileri ile buluşturarak adeta nostalji festivali yaşattı. Son olarak Ferda Anıl Yarkın’ı ağırlayan ANKAmall sahnesi, geçtiğimiz haftalarda da Demet Sağıroğlu, Eda & Metin Özülkü, Ege ve Gökhan Kırdar’ı sevenleri ile bir araya getirdi.

İlyas Yalçıntaş’la Sevgililer Günü konseri 11 Şubat’ta

11 Şubat saat 16.30’da İlyas Yalçıntaş’ı konuk edecek ANKAmall’da müzik rüzgarları bu kez sevgililer günü için esecek; şarkılar aşk için söylenecek. En güzel aşk şarkılarında imzası olan, aynı zamanda söz yazarı ve besteci de olan ünlü sanatçı, aşk şarkılarını bu kez Ankaralılar için seslendirecek.