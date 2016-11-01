ANKAmall Müzik Atölyesi Kayıtları Devam Ediyor

Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar sahneye ilk adımını müzik atölyesi ile ANKAmall’da atıyor

Ankara’nın en büyük alışveriş merkezi ANKAmall çocukları eğitmeye, yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. 7-12 yaş arasındaki çocukların eğitim alacağı Müzik Atölyesi kayıtları alışveriş merkezindeki danışma masasında yapılıyor.

Müzik yeteneği olan çocukların belirlenmesi, çocuklara müziğin sevdirilmesi ve çeşitli aktivitelerle çocukların gelişimlerinin sağlanması amacıyla organize edilen Müzik Atölyesi ANKAmall’da hayata geçiyor.

7-12 yaş arasındaki çocukların, özel eğitmenler eşliğinde nefes egzersizleri, drama ve oyun aktiviteleriyle ekip ruhunun güçlendirilmesinin de hedeflendiği etkinliğin kayıtları ise 28 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

Yılbaşında ANKAmall’da Sahne Alacaklar

Müzik aletlerinin tanıtılacağı, müzik yeteneği güçlü çocukların çeşitli şekillerde yönlendirileceği ve farklı müzik dallarında müzik eğitimlerinin verileceği etkinliklerde eğitimler 12 kişilik gruplar halinde verilecek.

Eğitimlerin ardından çocuklar, belirlenecek repertuar eşliğinde ANKAmall’da yılbaşında konser verecekler.

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