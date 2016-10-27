ANKAmall meme kanseri ile dikkat çekti

Anne, kadın ve çocuk sağlığı konusunun yanısıra meme kanseri için farkındalık yaratmayı hedefleyen ANKAmall düzenlenen etkinliklerle geniş bir kitleye ulaşan bilgilendirme çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Hemen her konuda gerçekleştirdiği etkinlikleri yoğun ilgi gören ANKAmall bu kez meme kanseri ile dikkat çekti. Onkoloji Hemşireleri Derneği’nce kurulan stand ziyaretçileri hastalık, korunma ve tedavi yöntemleri ve hakkında bilgilendirdi.

Onkoloji Hemşireleri Derneği’nin organize ettiği Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği’nde kadınlara meme kanserine karşı nasıl tedbir almaları gerektiği, ileri yaş gruplarında erken tanı konması için alınması gereken önlemlerin, erken yaş gruplarından daha farklı olduğu, erken teşhisin önemi ve meme muayenesi hakkında bilgiler verildi. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen ve detaylı bilgi veren Dernek temsilcisi Neşe Dursun Sarı şunları söyledi:

Reklam “Meme kanserinde farkındalık yaratmak için eğitimler planlıyoruz.

Ekim ayı dünya ve Türkiye’de meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür ve ülkemizde her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanmaktadır.

”Onkoloji Hemşireleri Derneği Meme Kanseri Çalışma Alt grubu olarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmeye ve meme muayenesi hakkında kadınlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gösterilen duyarlı davranışı ve geniş bir kitleye ulaşmamızı sağlamasından dolayı ANKAmall’a çok teşekkür ediyoruz. Unutulmasın ki erken teşhis hayat kurtarır.”

Anne Sütünün Önemi…

Sağlık etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir diğer organizasyon da Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin organize ettiği anne sütü emzirme etkinliği oldu. Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Bozdeveci yaptığı açıklamada anne sütünün çocuklar için öneminin büyük olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

“Etkinlikteki amacımız anne sütünün önemini toplumumuza anlatmak. Özellikle bebeklerimiz için en iyi besin anne sütü. Geniş kitlelere ulaşmak önemli, bu sebeple etkinliği burada yapmayı istedik. Tanıtımların yanı sıra anne sütü üzerine eğitimler de gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız büyük ilgi gösteriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü ne kadar çok kişiye anlatırsak o kadar bilinçlenme sağlamış oluyoruz. Ayrıca bilgi almak isteyen anne adaylarımıza da yardımcı oluyoruz.”

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