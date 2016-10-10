Anıtkabir’in başına gelenler

Öncelikle şu soru: Anıtkabir’in sorumlu ve sorumluları kimlerdir..? Bildiğimiz Silahlı Kuvvetler, Anıtkabir koruma birliğidir…

Bu birliğin görevi sadece protokol hizmetleri değildir. Koruma görevi de öncelikler içerisinde olmasına rağmen, bu nasıl bir korumadır ki, biri gelir çocuk parkı yapar, birisi çıkar çim sahası yapar. Yarın başka bir birim çıkıp ta “Atatürk musikiyi çok severdi” deyip, “bahçenin bir kenarına müzikhol açalım” derse ne yapmak gerekir..?

Güler misin, ağlar mısın diye bir deyim vardır; güler misinizi atıp ağlamanın zamanı değil midir? Bir zamanlar meczupun birisi çıkıp “Anıtkabir yıkılmalıdır” demişti de tepki vermek bu garibe düşmüş, TBMM’nin ana binasına siyah çelenk koymuştum. Atatürk’ün izinde olanlar her nedense hep izinde olup tepkisiz kalmaktadırlar.

Anıtkabir hizmetleri “15 Eylül 1981 tarih ve 2542 sayılı kanunla, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınarak, Anıtkabir Komutanlığı’na devredilmiştir.”

Komutanlığın baş görevi güvenliği sağlamaktır. Yani bahçesine bile izinsiz çalı çırpı dikemezsiniz. Gel gör ki, yok çocuk parkı yok çim saha… Zaten Atamızın, Atatürk’ümüzün kemikleri sızladı sızladığı kadar deyip, daha da sızlamasına müsaade edenleri açık deyimle kınıyorum. Bu kınamayı hangi kurum, hangi kişiler üstüne alacaklarsa alsınlar… Kemalist Atılım Birliği ilk fikrini ortaya atan ve de ilk kurucuları arasında yer almaktan kıvanç duymakla birlikte, Atamızın Anıtkabir’ine sahip çıkamamak üzüntüsünü de yaşamaktayım. İlgililerden rica ediyorum, beni bu yaşta eylemci yaptırmayınız… Atamızın izinde olanlar sizlerin izinli olmanız hiç bitmeyecek mi? Anıtkabir bahçesine rezidanslar dikilse sesiniz çıkmayacak mı? Belediye yetkilileri Anıtkabir bahçesini, park ve bahçeler müdürlüğünün yetki alanında görüyorlarsa vah bu memleketin haline… Şimdi Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkilerden bir açıklama gelir mi bilemeyiz…

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