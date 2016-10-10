Anıtkabir’e halı saha tepkisi

Anıtkabir yerleşkesi içinde halı saha yapıldığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş, Anıtkabir’e halı saha yapılmasını sert bir dille kınadı.

Yarkadaş şöyle konuştu:

“Anıtkabir’i koruması gerekenler belli ki bu mekanın anlamını da değerini de bilmiyor… Anıtkabir’e önce çocuk parkı, şimdi de halı saha yapan zihniyet değerlerimizi sulandırıyor, Atamıza saygısızlığın daniskasını yapıyor.

Bu zihniyet Anıtkabir’i koruyacak bir anlayıştan yoksundur.

Eğer Anıtkabir’i korumak kendilerine ağır geliyorsa, bıraksınlar biz koruyalım. Bunu yapabilecek gücümüz de inancımız da var.

Anıtkabir’e yönelik bu saygısızlığı hiçbir koşulda kabul etmeyecek, çocuk parkını söktüğümüz gibi, saygısızlığın simgesi olan halı sahayı da oradan kaldıracağız. Atamıza ve halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığa izin vermeyeceğiz.”