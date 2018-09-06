Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan ve Suriye ile Irak’taki DEAŞ terör örgütünün saldırılarından kaçan mültecilerin barındığı, 3 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ABD’li ünyü oyuncu Angelina Jolie‘nin ziyaret ettiği mülteci kampı kapatıldı.

Angelina Jolie’nin ziyaret ettiği mülteci kampı kapatıldı

Kampta son olarak kalan Iraklı Ezidi ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 3 bin 600 kişinin Kahramanmaraş ve Kilis’teki kamplarına nakli başladı. Nakil sırasında bazı mülteciler gözyaşı döktü. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bundan sonra arzu edenler olursa dışarıda hayatını idame ettirebileceğini belirterek, “Başka barınma merkezlerine gitmek isteyenleri de göndereceğiz. İnşallah misafirlerimiz yeni hayatlarında mutlu olurlar” dedi.