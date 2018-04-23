Andropoz döneminde beslenme!

Erkeklikle ilgili hormonların üretiminde yaşanan sıkıntı ya da azalma bu sürecin en büyük nedenidir.

Andropoz sürecinde çoğu erkekte duygusal ve fiziksel değişim meydana gelir. Andropoz, ani oluşan bir değişim değil yavaş gelişen bir süreçtir ve bilinmesi gereken bir şey bu sürecin herkeste farklı olabileceğidir. Sadece biyolojik olarak değil, fiziksel bazı faktörler de bu sürecin işleyiş hızını değiştirebilmektedir.

Yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenme ve sporla andropoz belirtilerini hafifletmenin ve geciktirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Androjen hormonlarının eksikliği, vücut yapısı değişikliğine sebep olabiliyor. Özellikle karın ve bel çevresinde 10-15 kg civarı yağlanma olabiliyor. Şişmanlık, tiroid, insülin hormonlarındaki dengesizlik, alkol, stres, kronik hastalıklar kan testosteron düzeyinde düşmeye neden olabilir. Yüksek yaşam kalitesi yani sağlıklı ve dengeli beslenme, spor, alkol, sigara ve stresten uzak bir yaşam sizi andropoz ve etkilerinden koruyacaktır. Peki andropoz döneminde beslenmenin olmazsa olmaz besinleri hangileridir? Gelin beraber göz atalım..

İSTİRİDYE

Cinsel dürtüyü artırıcı ve bağışıklığı güçlendiricidir. İçerdiği yoğun çinko testosteron seviyelerini artırır. Afrodizyak etkisi çok yüksektir. İçerdiği B12 vitamini de sperm kalitesini arttırır. Yine içeriğindeki tirozin adlı amino asit , tiroit bezinin daha iyi çalışmasını sağlar. Böylelikle andropoza bağlı göbek yağlanmasını önler.

ZENCEFİL

Antioksidan özelliği bulunan ve kanı temizleyen zencefil, kolesterolü düşürüyor. Hafızayı da dinç tutan zencefil, cinsel gücün arttırılmasında önemli rol oynuyor. Andropoz öncesi ve dönemindeki erkeklerin, 1 tatlı kaşığı kadar taze zencefilli bal ile güne başlaması çok faydalı olacaktır.

ÇAVDAR EKMEĞİ

Yapılan çalışmalar bu ekmeğin testosteron üretimi için çok önemli bir mineral olan çinko emilimini artırdığını söylüyor. Üç dilim çavdar ekmeği yiyerek alacağınız fitik asit, size buğdaydan alacağınız miktardan daha fazla çinko sağlar.

MARUL

Yüksek miktarda A vitamini kaynağı olan maruldan sadece birkaç yaprak yiyerek günlük A vitamin ihtiyacınızın yüzde 82’sini karşılayabiliyorsunuz. Çalışmalar gösteriyor ki, A vitamini eksikliği testislerin daha az çalışmasına neden oluyor.

ŞEKER PATATES

Şeker patateste bulunan antioksidanlar vücudumuzdaki cıva benzeri ağır metallerin, libido artıran noradrenalin reseptörlerini baskılayarak verdiği zararı en aza indirgiyor. Servis önerisi olarak fırında pişirip tüketmeniz tavsiye ediliyor.

ÖNEMLİ DİĞER UNSURLAR

Alkolden kaçınılmalıdır. Bazı vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz yönde etkilemekle birlikte kemik oluşum hücrelerini harap eder ve kalsiyum emilimini bozar. Ayrıca gerek kendisi gerekse yanında yenilen mezeler şişmanlık için zemin hazırlar.

Sigara içilmemelidir.

Kalp-damar hastalıkları ve birçok sağlık sorunu riskini artıracağı gibi, D vitamininin aktif şekline dönüşümünü azaltır. Aynı zamanda vücudun C vitaminine olan ihtiyacını da artırır.