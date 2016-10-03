Android telefonunuz için 25 ipucu

Android telefonların tamamı değişik bir çok formda güvenli ekran kiliti sunuyor. Çoğu telefon bu özelliği size kurul sırasında sunuyor. Varsayılanlardan bazıları PIN, kalıp ve şifreleme. Bazı cihazlar ise parmak izi güzevliği veya örneğin Samsung’un Göz bebeği taraması yapan Note 7 si gibi. Kilitli ekranınızı kontrol etmek için sistem ayarlarına gidin ve güvenlik menüsünü açın. Bazı telefonların kendine has ekran kilitleme menüleri var. Ekran kilitlemeye Android Ödeme ve Fabrika ayarlarına geri dön özellğini kullanmak için ihtiyaç duyarsınız.