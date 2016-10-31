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Andımız krizi görülen okulda bayrak tören yeri değişti

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IZMIR'IN KARSIYAKA ILCESI'NDE, OKUL MUDURUNUN, OGRENCILERE 'DINGONUN AHIRI MI BURASI?' DIYE BAGIRDIGI ATAKENT ERDOGAN KIBARER ORTAOKULU'NDA, 'ANDIMIZ' OKUNMASI KRIZINE NEDEN OLAN TOREN ALANI TARTISMALARI, OGRENCI VE VELILERIN ISTEDIGI SEKILDE SONUCLANDI. OKUL MUDURU, TORENI ATATURK BUSTUNUN OLDUGU YERDE YAPMADIGI ICIN DE ELESTIRILERIN HEDEFI OLMUSTU. MUDUR BUNA YER DARLIGINI GEREKCE GOSTERMISTI. BU SORUN COZULDU. TORENLER ARTIK OKULUN ARKA BOLUMU YERINE, ATATURK BUSTU VE RESMININ BULUNDUGU ON TARAFTA YAPILMAYA BASLANDI. (FOTO: IZMIR DHA)

İZMİR’de bir grup öğrencinin ‘Andımız’ı okumak istemesine okul müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu’nun tepki gösterdiği Karşıyaka’daki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’ndaki bayrak törenleri, Atatürk büst ve fotoğrafının bulunduğu ön tarafta yapılmaya başlandı.

Karşıyaka İlçesi’nde, öğretim yılı başlangıcının ilk haftasında öğrencilere yönelik verilen eğitime tepki için ‘Andımız’ okunmak istendi. Öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, “Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz” sözleriyle tepki gösterdi. Bu sözler büyük tepkiye neden olurken, müdür hakkında inceleme başlatılmıştı. Okul Müdürü, töreni Atatürk büstünün olduğu yerde yapmadığı için de eleştirilerin hedefi olmuştu. Müdür buna yer darlığını gerekçe göstermişti.

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