Andımız krizi görülen okulda bayrak tören yeri değişti

İZMİR’de bir grup öğrencinin ‘Andımız’ı okumak istemesine okul müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu’nun tepki gösterdiği Karşıyaka’daki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’ndaki bayrak törenleri, Atatürk büst ve fotoğrafının bulunduğu ön tarafta yapılmaya başlandı.

Karşıyaka İlçesi’nde, öğretim yılı başlangıcının ilk haftasında öğrencilere yönelik verilen eğitime tepki için ‘Andımız’ okunmak istendi. Öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, “Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz” sözleriyle tepki gösterdi. Bu sözler büyük tepkiye neden olurken, müdür hakkında inceleme başlatılmıştı. Okul Müdürü, töreni Atatürk büstünün olduğu yerde yapmadığı için de eleştirilerin hedefi olmuştu. Müdür buna yer darlığını gerekçe göstermişti.

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