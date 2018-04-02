Anlaşılıyor ki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telaşa kapılmış…

…Ve bunun nedeni, Trump’ın “Suriye’den çok yakına çıkacağız” açıklaması…

Bu de bize, Selman’ın üstünde olan gücün “Trump değil, Amerikan Derin Devleti olduğunu” gösteriyor…

Veliaht Prens Amerikan medyasına verdiği mülakatta, “Amerikalı askerlerin Suriye’de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz.” dedi… Trump o açıklamayı yaptıktan hemen sonra, önce Dışişleri’nin haberi olmadığı ortaya çıkmış, sonra da kulislere Pentagon’un bu açıklamaya yönelik tepkileri sızmıştı…

Bakalım neler demiş Selman…

“Amerikalı askerlerin Suriye’de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye’deki ABD gücü, Washington’un bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkân verecektir. Eğer Suriye’den askerlerinizi çekerseniz İran’a karşı bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir.”

Esad’ın görevden uzaklaştırılmasının artık pek mümkün olmadığını ileri süren Veliaht Prens, “Umarım Esad, Tahran’ın kuklası olmaz. Görüyoruz ki Beşşar görevde kalacak, ama onun çıkarlarının “İran’ın Suriye’de her istediğini yapması ile örtüştüğünü sanmıyorum.” demesi ise dikkat çekti…

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir haber de şaşırtıcıydı bu arada… Buna göre; Trump, YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatını vermişti…

Başkan çekilmekten söz ederken, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon işaretlerinin artmasının ardından, ABD ordusunun bölgedeki güçlerini takviye etmesi de ilgi çekiciydi… Bölgeye, zırhlı araçların bulunduğu konvoyla 300 kadar ABD askeri geldi ve bunlar, “Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi boyunca devriyelere başladı…

Derin Devlet’e ek olarak, başkaları da Trump’ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor… Bunun son örneği; federal bir yargıcın ABD Başkanı’nın “yabancı ülkelerden hediye aldığı” iddiasıyla başlatılan dava sürecinin devam etmesine izin vermesiydi…

ABD Anayasası’nda, ABD başkanlarının görevde oldukları süre içinde “yabancı bir devletten hediye, kazanç, makam ve unvan anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul edemeyeceklerine” ilişkin bir madde var… Bir grup avukat, başkan olduğu günden bu yana Trump’ın birçok yatırımı üzerinden yabancı unsurlardan gelir sağlamaya devam ettiğini ve bunun “Anayasa’yı ihlal” anlamına geldiğini savunuyor…

İlginç bir toplum yapısına sahip Amerika Birleşik Devletleri…

Dünyanın tek süper gücü olmayı isteyenlerin çoğunlukta olduğu kesin…

Bir kısmı bunun “parasal ve ekseri gücünü kullanarak” gerçekleştirilmesine de sessiz kalmaya hazır…

Ama herkes Anayasa’nın ihlal edilmesine ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı…

“Yargının bağımsızlığı” ise asla üstünde tartışılamayacak kadar kesin bir güvence..!