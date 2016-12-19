Anayasa değişikliğine Baykal’dan sonra AKP’li Toptan da karşı

YANLIŞ VE ZAMANSIZ

Bugün Anayasa komisyonunda ele alınacak Anayasa değişikliğine siyasi yaşamının 53. Yılında olan duayen siyasetçi AK Partili Köksal Toptan da karşı çıktı. Toptan, “Terör zirvede iken toplumsal uzlaşma da sağlanmadığından Anayasa değişikliği zamansız” dedi ve 150 kişilik Anayasa hazırlık Meclisi kurulmasını önerdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığına 2007’de aday gösterdiği dönemin AK Parti Milletvekili Köksal Toptan 450 oy alarak tarihi bir rekor ile Meclis Başkanı olmuştu.

Demirel döneminde bakanlıklar, AK Parti döneminde Adalet Komisyonu üyeliği de yapan eski bakan, “ Anayasa toplumsal mutabakat ile tamamen yenilenmeli. ” diye öneride bulundu.

İşte Köksal toptan ile Anayasa değişikliği ve Başkanlık konusunda yaptığım söyleşi:

Uğuroğlu: Sizin de lideriniz olan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “demokratik parlamenter rejim” diye Cumhuriyet’in yönetim tarzını överdi. Parlamenter rejim Anayasa değişikliği ile Başkanlık rejimi geliyor ne dersiniz?

Toptan: Başkanlık konusunda da bazı yanlış tartışmalar yapıyoruz. Başkanlık gelirse demokrasi gider demek doğru bir yaklaşım değildi. Rejim ya demokratiktir, ya değildir. Rejimin demokratik olmasını sağlayacak sistemler parlamenter sistemi ve başkanlık sistemidir. Biz böyle tartışacağımıza yanlış yapıyoruz. Başkanlığı tartışarak yanlış kulvarda oluyoruz.

Uğuroğlu: Nasıl ve neyi tartışmamız gerekli?

Toptan: Tartışmamız gereken demokratik sistemin nasıl inşa edileceği, diğer bir ifade ile kuvvetler ayrımının nasıl kurulacağı yine diğer bir ifade ile denge denetim mekanizmasının nasıl işleyeceğidir. Başkanlık gelirse Krallık gelir, diktatörlük gelir deniyor. Gelmez. Avrupa’da ve Amerika’da var. Fransa’da yarı Başkanlık, Amerika da Başkanlık var da Kral mı onlar?

Uğuroğlu: Türkiye’de nasıl kurulmalı Türk tipi Başkanlık?

Toptan: Türkiye’de herkes demokrasiden vaz geçmeyi düşünmüyor. Vazgeçmek kimsenin aklına gelmez. Muhalefetin Başkanlık sistemi ile “demokrasi gidiyor” demesi hatalı.

Uğuroğlu: Ne demeli muhalefet?

Toptan: Arkadaş gel bakalım, “yasama organı, yargı organı yani kuvvetler ayrımı erkini nasıl yapacaksınız?” demesi lazım muhalefetin. Yargı bu pakette nerelerde gücünü, tarafsızlığını kaybediyor? Muhalefetin bunun üzerinde durması lazım. Yasama bu değişikliği ile güçleniyor mu zayıflıyor mu? Denetim mekanizması Yasama ve Yargı açısından ortadan kalkıyor diye muhalefetin bakması lazım. Yöntem ve yetki yanlıştır. Ben muhalefetin yerinde olsam yanlışları ortaya koyarım. İnatlaşmanın kimseye faydası olmaz. Anayasa değişikliği parti farkı olmadan tüm vatandaşı ilgilendirecek. Daha işin başında iken konuşup uzlaşmak gerekir iktidar ve muhalefet için.

Uğuroğlu: Türkiye’de böyle olmuyor ki, uzlaşma kültürümüz yok ve CHP tamamen karşı çıkıyor

Toptan: İktidarın da muhalefetin haklı olarak getirdiği eleştirilere kulak vermesi lazımdır. Çünkü neticede 80 milyon vatandaşı ilgilendiren bir Anayasa değişikliği gündemde. Daha işin başındayız. Diliyorum ki daha vakit varken oturup konuşma uzlaşma imkânı varken liderler terörde bir araya geldikleri gibi bu Anayasa değişikliğini de oturup konuşsunlar. Parlamenter sistem de yarı ya da tam Başkanlık sistemi de kendiliğinden demokrasiyi getirmez.

Uğuroğlu: Parlamenter Rejimin eksikliklerinden Başkanlık sisteminin gerekli olduğu öne sürülüyor.

Toptan: Yasam organının teşkilini demokratik yapabiliyor muyuz? Hayır, liderler karar veriyor. Milletvekilleri öyle seçiliyor.

Uğuroğlu: Bugün AK Partinin hazırladığı ve MHP’nin onayladığı bir metin ile kısmi Anayasa değişikliği yapılmak isteniyor. Toplumsal uzlaşma da sizin dediğiniz gibi 80 milyonu kapsayacak şekilde sağlanmadı. Ayrıca terör örgütleri PKK, IŞİD, FETÖ, PYD/YPG

Toptan: Katılıyorum tabi yanlış yani bu atmosferde Anayasa değişikliğine mesai harcanmasını zamansız buluyorum. Benim 2005 yılında dile getirdiğim husus Sivil Anayasamızın olmasıdır. 1876 yılından bu yana Anayasa yapıyoruz ama hiç sivil yapılmadı. Padişah yaptı, askerler yaptı. Yamalı bohça 1982 Anayasası yakışmıyor Türkiye’ye. Mevcut Meclis ile de sivil anayasa yapamıyoruz. Doğru mu? Doğru. İşte bu yüzden ben dedim ki 150 kişilik Anayasa yapımcısı bir Meclis kuralım. 100 üyesi siyasi parti adaylarından seçim yolu ile gelsin. 50 üyesi de toplumun değişik kesimlerinden yani Türkiye Barolar Birliğinden, Türkiye Odalar Birliğinden, işçi ve işveren sendikalarından, Üniversitelerden yani toplumun her kesiminden de 50 üye seçilip gelsin. Bu Meclis’e 2 yıl süre verelim. Bize yeni bir sivil Anayasa yapın diyelim. Türkiye bunu yapmalıdır.

Uğuroğlu: Meclis Başkanlığınızda da uzlaşma ile Anaysa yeniden yapılsın diye çabanız vardı değil mi?

Toptan: 2008 yılında Mecliste gurubu bulunan parti genel başkanlarına mektup yazdım ve 4 konuda uzlaşma komisyonları kuralım dedim. 1. Anayasa 2. İçtüzük 3. Siyasi partiler ve seçim yasası 4. Siyasi etik komisyonu. CHP maalesef çok uğraşmama rağmen başaramadım. Sadece iç tüzük komisyonuna katıldı ve çok modern harika bir içtüzük yürürlüğe girdi. Cemil Çiçek döneminde de hazırlıklar yapıldı. Bu da Meclis arşivinde var. Bizim kültürümüzde aslında uzlaşma kültürü var. Kuran’ı Kerim de var ki dinimizden geliyor istişare.

Uğuroğlu: CHP’yi eleştirdiniz Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı?

Toptan: Ben olsam kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinde ki terör konusunda tam destek veriyor hükümete, “Anayasa değişikliği konusunda biz de CHP olarak katkı vermek istiyoruz, biz de fikirlerimizi söylemek istiyoruz. Gelin şu Anayasa meselesini daha sonra konuşalım bugün zamanı değil” desin Başbakan Binali Yıldırım da “hayır” demez dememesi lazım. Çünkü terörle mücadele de çok önemli mesele, yeni Anayasa da çok önemli mesele. Ama bunun terörle mücadelede olduğu gibi iyi niyetle yapılması lazım.

Uğuroğlu: Toplumsal uzlaşma çağrısı da yaptınız ki çok önemli bu Başkanlık 2019’da tam anlamı ile yürürlüğe girecekse Başkanlığın da demokratik olması için ertelenmesini mi öneriyorsunuz?

Toptan: Başkanlık da demokratik olsun tabii ki kuvvetler ayrımı sağlanmalı 15 Temmuz’da Türk halkı demokrasiye sahip çıktı tankların önüne yatarak. Bu çok önemlidir.

Uğuroğlu: Meclis’te yazan “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü geçek oldu

Toptan: Evet aynen tescil oldu milletin egemenliği ki ben bundan Türkiye’nin geleceği için pay çıkarıyorum. Meclis’e bomba atılır mı? İnşallah Türkiye bunları yaşamayacaktır.

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