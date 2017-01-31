Anayasa değişikliği Erdoğan’ın onayına sunulacak

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketinin 3 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; anayasa değişikliği takvime takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “anayasa değişikliği gelir gelmez onaylarım” açıklamasının ardından Meclis Başkanlığı referandum takvimini dikkate alarak paketi bekletiyor. Bunun nedeni ise şöyle:

Anayasa değişikliği 3 Şubattan önce Cumhurbaşkanı’na sunulur ve Erdoğan’da hemen onaylarsa referandum süreci başlıyor. Ve o tarihte 26 Mart’a denk geliyor. Ancak, referandumun 9 Nisan’da olabilmesi için anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3 -4 Şubat’ta onaylaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemen onaylarım sözüne karşılık Meclis Başkanlığı paketi bekletiyor.

Edinilen bilgilere göre; anayasa değişikliği 3 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Erdoğan’ın da değişikliği 4Şubat Cumartesi günü onaylaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paketi onaylaması ile aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanacak. Aynı gün ise 60 günlük referandum süreci başlayacak. Bu süre ise 5 Nisan gibi bitiyor. İzleyen Pazar günü ise 9 Nisan’a denk geliyor. Referandumun 9 Nisan’da yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...