Anamurium Antik Kenti dalgalara kurban ediliyor

Mersin’in Anamur İlçesi’nde kış aylarında, büyüklükleri metreleri bulan dev dalgalar ve kum erozyonu yüzünden Anamurium Antik Kenti’nin liman duvarları yok oluyor.

Efes Antik Kenti’ni aratmayacak nitelikte olan Anamurium Antik Kenti’nde inceleme gezisi yapan Mersin, Adana ve Hataylı 65 mimar, tahribat ve bakımsızlık karşısında şaşkına döndü. Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ömer Sakar, Anamurium tarihinin geçmişinin önemli bir liman şehri ve birçok medeniyetin izlerini taşırken, bilinçsizce yapılan tahribatlar ve kış dönemlerinde ise önlem alınmadığı için dev dalgalara yenik düştüğünü söyledi. Denizin antik liman kentin içerisine doğru ilerlediğini belirten Sakar,

“Bunun en önemli nedeni, kıyılardan inşaatlarda kullanılmak üzere bilinçsizce alınan kumlar ve dalgakıran projesinin hayata geçmemesidir. Denizin bu kadar içeriye doğru girmiş olması, liman kentinin birçok değerli kültür varlığında yok etmiştir. Limanın denizle birleştiği nokta aslında şu anki denizin bulunduğu yerden en az 50 metre ileride iken, bugün deniz oradaki tüm yapıları alarak antik liman kentin içerisine doğru ilerlemektedir. Kıyılarımızdan inşaatlarda kullanılmak üzere bilinçsizce alınan kumlar de bu tahribatın nedenleri arasındadır”

dedi.

Denizin bu kadar içeriye doğru girmiş olmasının, liman kentinin birçok değerli kültür varlığını da yok ettiğini vurgulayan Sakar, “Bu şu demektir; Kıyılarımızdan o kadar çok kum alıyoruz ki deniz ilerleyişini sürdürüyor. Yaşamış tüm medeniyetlerin tarihi hafızası olan bu antik liman ve liman kentinin korunması en azından kıyı tahribatının önlenmesi, kıyılarımızdan kum alınmasının önlenmesi ile mümkün olabilecektir” diye konuştu.

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