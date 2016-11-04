Anadolu’yu adım adım fotoğrafladı

Anadolu’nun kadim kültürüne ait eserleri fotoğraflarla belgeleyen Doç. Dr. Kemal Göl’ün ‘Adım Adım Anadolu’ sergisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) sanatseverlerle buluştu.

Aslında bir hekim olmasına rağmen fotoğrafçılığı bir tutku haline getiren ve Anadolu’nun her köşesini adım adım gezen Kemal Göl, Müzik Eğitimcileri Derneği’nin (MÜZED) Çocuk Sanat Atölyeleri projesine destek olmak için açtığı 2. kişisel sergisinde 120 fotoğrafa yer veriyor.

Cennet köşesi dediği Anadolu tutkunu bir insan olduğunu belirten Göl, çoğunlukla doğa ve insan teması üzerine çalıştığı eserlerini ünlü şairlerin şiirleriyle zenginleştiriyor.

Anadolu’dan gelmiş geçmiş bütün kadim medeniyetleri kendi gözümden belgeledim diyen Göl, “Ben Anadolu tutkunu bir insanım. Bu coğrafya bütün kutsal metinlerde ‘Cennet Bahçesi’ diye geçer. Fotoğraf çekerken insanların gözünde her ne durumda olursa olsun bir yerlerde umudun var olduğunu göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Kemal Göl’ün Adım Adım Anadolu fotoğraf sergisi 14 Kasım’a kadar ÇSM’de görülebilecek.

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