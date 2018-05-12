Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine daha çok öğrenci kaydı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Birleşik Krallık başkenti Londra’da düzenlenen toplantıda vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere oluşturulan yeni bir program duyuruldu.

Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal’ın da katıldığı ve Londra Yunus emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Doçent Dr. Erol Şener açık öğretim sistemini açıklayan bir sunum yaptı. Şener sunumunda misyonlarının yaşam boyu öğrenme felsefesini gerçekleştirmek amacıyla öğrenme teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, yurtiçi ve yurtdışında belirli koşulları sağlayan herkese merkezi açık öğretim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim programının uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam emek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı. Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanman, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgelerini eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.