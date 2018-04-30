DEMOKRASİ YOKSA GAZETECİLİK DE YOKTUR

Marmaris’te 3 gün süren ‘Anadolu Medya Buluşması’nın son bölümüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Demokrasinin olmadığı yerde gazetecilik yapılamayacağına vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Güçler ayrılığı ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokrasilerde medya 4. güçtür. Yasama, yargı ve yürütmeden sonra medyanın egemenlik hakkının da Anayasa’ya yazılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediyesi’nce 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 60 kentten 400’e yakın gazetecinin bir araya geldiği ‘Anadolu Medya Buluşması’nın son toplantısı yapıldı.

Anadolu medyasının sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda medya mensupları ve ev sahibi Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Yakup Akkaya, Utku Çakırözer, Barış Yarkadaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP Milletvekili, Muğla Büyükşehir ve ilçelerinin CHP’li Belediye Başkanları da katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını organizasyonu düzenleyen, ev sahipliğini üstlenen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptı.

MARMARİS MARKALAŞAN BİR KENT

Türkiye’nin dört bir yanından gelen basın mensuplarıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Acar, 14 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü kentin yaşam kalitesini arttırmak, gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak amacıyla kamu yararını gözetmek şartıyla çalıştıklarını belirtti. Başkan Acar, belediyenin fedakarca çabalayan 800 personeliyle birlikte, söz konusu süreçte hayata geçirdikleri projeler ve uygulamalar sayesinde Marmaris’in alt yapı sorunu olmayan, giderek değerlenen, markalaşan, nadir ve örnek kentlerden biri hale geldiğini ifade etti.

TANITIMA DA KATKI SAĞLAYACAK

Ali Acar, Anadolu Medya Buluşması hakkında konuşurken ise şunları söyledi:

“Amacımız medya mensuplarını bir araya getirerek, kaynaşmasını sağlamak, bir yandan da kentimizi, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin nasıl bir kent oluşturduğunu sizlere gösterebilmek. Bugün yarın hepiniz Marmaris’ten ayrılacaksınız. Hepinizin yolu açık olsun; selametle evinize sevdiklerinize kavuşursunuz. Ve ben eminim tüm misafirlerimiz gittikten sonra Marmaris Belediyesi’nin ekibiyle birlikte yarattığı bu başarılı kentten gerek televizyonlarında, gerek radyolarında, internet sitelerinde övgüyle bahsedecekler ki bizim de amaçlarımızdan biri buydu.”

ÜLKEMIZI AYDINLIĞA DOĞRU GÖTÜRECEĞIZ.

Acar, sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Genel Başkanım, basın mensubu arkadaşlarımız, böyle bir organizasyonun ilk defa Marmaris’te olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir organizasyonda bizi yalnız bırakmadınız, bize güç verdiniz. Önümüzde çok kritik bir süreç var, inşallah 24 Haziran’da ülkemizin geleceği için, aydınlığı için siz genel başkanımız başta olmak üzere birer nefer gibi çalışacağız ve ülkemizi aydınlığa doğru götüreceğiz.”

ENİS BERBEROĞLU’NA SELAM

Başkan Acar’dan sonra kürsüye gelen Atilla Sertel ile Tuncay Özkan, konuşmalarında gazeteci olan ve Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması dileklerini paylaştı.

Atilla Sertel, “Bütün gazeteciler, gazetecilerin özgürce yazmasını ve aynı düşüncede olmasa bile, fikri özgürlük için arkadaşının düşüncelerini savunacak kadar demokrasiden, haktan, hukuktan yanadır buna inanıyorum” dedi.

Medya açısından özgürlüklerin daraldığını ve daralmaya devam ettiğini savunan Tuncay Özkan, şunları kaydetti: “Yürekten, candan Enis Berberoğlu’nu selamlıyoruz, ‘özgürlükte kucaklaşmak üzere’ diyoruz. Sayın Genel Başkanım, mesleğimizin sorunları çok büyük, arkadaşlarımız uzunca bir zamandır çalıştılar. Onların ürettikleriyle ileride çok daha değişik gelişmeler olacak. Ben arkadaşlarıma, size, Marmaris Belediye Başkanımıza ve diğer partililerimize katkı sundukları bu çalışmayı gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Tuncay Özkan’ın konuşmasının ardından Çalıştay’ın ilk gününde görüşülen 5 konu hakkında sunum yapıldı.

GAZETECİLERE ‘SENDİKALAŞIN’ ÇAĞRISI

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar “Gazetecilik ve Sendika” başlıklı sunumlarında sektörlerinin sendikal örgütlenmelerin en zayıf sektör haline geldiğine dikkat çekti.

Gökhan Durmuş, “Türkiye’de özgür basının varlığının sendikal örgütlenmelerle paralel yürüyeceğini tespit ettik. Tüm basın mensuplarını sendikalı olmaya çağırıyorum.”

RTÜK TARAFSIZ OLSUN

RTÜK ve CHP Üyesi İlhan Taşçı, ‘Radyo ve Televizyon Yayıncılığı’ konusundaki görüşlerini paylaşırken, “Merkez medyanın tekelleşmesi tamamlanmış iken Anadolu medyasının ayakta değil hayatta olması çok önemli. RTÜK’ün belirli medya gruplarını koruyan kollayan bir yapısı oldu. Atatürk’e hakaret edenler görmezden geliniyor” dedi.

Taşçı çözüm önerisini ise şu sözlerle dile getirdi: “Anadolu’da yayın yapan televizyon ve radyoların RTÜK tarafından desteklenmesi zorunludur. Televizyonların lisans ve yıllık frekans ücretleri önce düşürülmeli, sonra yeniden değerlendirilmelidir. Türksat’ın kiraları Anadolu basının ödeyebileceği miktara indirilmelidir.”

GAZETECİ AMA SARI BASIN KARTI ALAMIYOR

Necati Kartal, televizyon, internet gazeteciliği ve sosyal medya konulu sunumunda şu sözleri kaydetti: İnternete veya sosyal medyaya düşmemiş haber okunmuyor. Ama buna rağmen en özgür yer görülen internet en problemli yer. Çok zor bir mecra. İnternet mecrasında çalışan gazeteciler gazeteci sayılmıyor. Eğer sizin bir web siteniz varsa 5953 sayılı basın yayası ile çalıştıramıyorsunuz. Ama tazminat davalarına veya aleyhte davalara gelince bu yasa işliyor. BİK diye bir kurum var. İleride bu kurumun düşeceğine inanıyorum ama ilginç parametrelerle ilan veriliyor. Gazeteci ama sarı basın kartı alamıyor. Bir işe yaramıyor olsa da basın kartı bir şeref meselesidir.”

EKONOMİK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİYORUZ

Marmaris TV Haber Müdürü Hayriye Akok, yerel ve bölgesel radyo televizyonların iki temel sorunun birinin ekonomik diğerinin isi ifade özgürlüğü olduğunu kaydetti. Kamu spotlarının ücretli hale getirilmesini, RTÜK Kanunu’nda değişiklik yapılarak yayın, program durdurma ve lisans iptalinin kaldırılması gerektiğini ifade eden Akok, şunları söyledi:

“Araştıralım ve bu yerel televizyonlar için ihtiyacın ne olduğunu tespit edelim. Bir komisyon kurulsun, teknik bir çalışma yapsın ve Hükûmetimize ve yetkililere, yapılması gerekenleri iletelim. Bunlar yapılsın ve bu televizyonlar yaşasın değerli arkadaşlarım. Bakın, o kadar çok dava var, sanatçıların telif hakkı ile yayıncı birlikler arasında çok ciddi davalar var ve büyük rakamlar bunlar. Bu rakamları bu insanların ödemesi mümkün değil.”

KILIÇDAROĞLU: BELEDİYE BAŞKANIMIZ GÜZEL BİR İŞ YAPMIŞ

Sunumlardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye gelerek söz aldı. Özlerine katılımcı medya temsilcilerine ve milletvekillerine teşekkür ederek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, organizasyon hakkındaki görüşünü Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ı kastedip, “Belediye Başkanımız güzel bir iş yapmış. Bu beraberlik bizim için de gazeteci arkadaşlarımız için de çok değerli” diyerek özetledi.

MEDYA ÜZERİNDE OLAĞANÜSTÜ BASKI VAR

Türkiye’de gazetecilerin yaptıkları haber yüzünden bedel ödediğini, hapse düştüğünü belirten ve bu durumu eleştiren Kılıçdaroğlu, “Hayatım boyunca lehte ve aleyhte haber yapan gazetecileri suçlamadım. Bir ülkede demokrasi yoksa her alanda olduğu gibi gazetecilik de yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokrasilerde medya 4. güçtür. Yasama, yargı ve yürütmeden sonra medyanın egemenlik hakkının da Anayasa’ya yazılması gerekir” dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Medya üzerinde olağanüstü baskı var. Medya patronunun başka işi varsa adamı duman ediyorlar. Adam gazetesini satmak zo runda kalıyor. RTÜK üzerinden baskılar var. İktidarı övüyorsanız sorun yok. Sendikalaşmayı engelleme. Basın İlan Kurumu üzerinden ve kamu bankaları üzerinden baskılar var.”

GAZETECİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK 5 KURAL

Kılıçdaroğlu, özgür medya için gerekli olduğunu düşündüğü 5 kuralı da özetle şöyle sıraladı:

1-Gazete, medya kuruluşu patronu, başka bir sektörde iş yapmamalı. Sadece gazetecilik yapmalı. Aksi takdirde siyasi iktidarın baskısını maruz kalır.

2-Tüm medya kuruluşları dağıtım için örgütlenerek, şirketleşmeli. Yoksa organının dağıtımı konusunda baskı altında tutulabilir

3- Gazetecilerin sendikalaşmaları zorunlu olmalı. Sendika, gazeteciyi işten atan patrona dur diyebilmeli,

4-Evrensel değerler, kriterlere uyulmalı, uygulanmalı. RTÜK’te medya mensuplarının da temsil edilmeli,

5- Kamu ilanları, spotları bedava olmamalı. BİK ilan bedelleri de maliyet artışları ve enflasyon oranında her yıl arttırılmalı

Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştayın öğleden sonraki bölümünde medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

DAĞITICI TEKELİ KIRILMALI

Kılıçdaroğlu,” Gazete dağıtımı devlet tarafından yapılmalı demedim. Çok ortaklı bir şirket tarafından yapılmalı dedim. Kooperatif mantığı ile yapılmalı tekelci bir anlayışla değil. Bugün, tekelci bir anlayış var. Dağıtıcı, beğenmediği gazeteyi dağıtmayabilir. Bunu aşmanın yolu da kolektif bir anlayışla bütün gazetecilerin bir araya gelmesidir diye düşünüyorum.”

YANLIŞ VARSA ELBETTE YAZILMALI

Kılıçdaroğlu, Muğla Hamle Gazetesi köşe yazarı Özcan Özgür’ün bazı belediyelerin medya organlarına ‘baskı’ uyguladığını belirttiği sorusunu da şu sözlerle cevapladı: “Gazeteciler, yerelde de zor koşullarda görev yapıyor bu doğru. Yereldeki gazeteleri de ziyaret ediyorum. Özellikle belediye başkanı ile aralarında bir tartışma çıkıyorsa ilan reklam vermedikleri ve dağıtımı engelledikleri oluyor. Bu konuda şikayet gelirse, biz müdahale ederiz. Belediye başkanının yanlışı varsa, elbette yazacaklardır, bundan doğal bir şey olmamalı.”

BİK, İLAN ÜCRETLERİNİ YÜKSELTMELİ

Yerel medyanın desteklenmesi objektif koşullarda olması lazım” diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, buluşmanın bugünkü ilk bölümünde olduğu gibi, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ücretlerini, enflasyonu ve medya kuruluşlarının maliyet artışlarını da göze alarak belirlemesi, yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen “Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018” yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan özel sergiyi de gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra Dalaman Havalimanı’na gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

SÖZ UÇMAYACAK, YAZIYLA BELGELENECEK

Marmaris Belediyesi, “Anadolu Medya Buluşması” kapsamında gerçekleştirilen çalıştaydaki tüm konuşmaları deşifre edip, kitaplaştıracak. Böylece çalıştay sorunları işaret edecek, ülkedeki tüm basın kuruluşlarına yol gösterici olacak.