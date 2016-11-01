Anadolu Markaları yarışması ödülleri sahiplerini buldu

CAPİTOL ve Ekonomist Dergileri tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Anadolu Markaları Yarışması ödülleri, sahiplerine verildi.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Anadolu Markaları Yarışması’nda dereceye giren işletmelere ödülleri, İstanbul SwissOtel The Bosphorus’ta yapılan törenle verildi. Geceye ödül alan firma temsilcileri ve iş dünyasında çok sayıda davetli katıldı.

ÖDÜL ALAN İŞLETMELER

Firmaların, bu yıl büyük ve küçük işletmeler ile dijital dönüşüm başlıkları adı altında toplam 5 ayrı kategoride değerlendirmeye alındığı yarışmada 19 firma ödüle hak kazandı.

Büyük İşletmeler Ticaret Kategorisi’nde birinci Makro Market, ikinci Biletal, üçüncü ise Calista Luxury Resort oldu. Bu kategorinin Jüri Özel Ödülü’ne de Sadık Grubu ve Bilkent Cyberpark layık görüldü.

Tarım-Gıda Kategorisi’nde, Ulusoy Un birinci, İpek Hanım’ın Çiftliği ikinci, Oba Makarnacılık üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü ise Estuz’a verildi.

İmalat Kategorisi’nde, birincilik ödülünü Yataş Grup, ikincilik ödülünü Alpala Grup, üçüncülünü Berdan Cıvata aldı. Jüri Özel Ödülü’nü Ofisline kazandı.

Küçük İşletmeler’de Bilge Çiftliği birincilik, Ceyda Gıda ikincilik, Valiz Dünyası da üçüncülük ödülünü aldı. Jüri Özel Ödülü’ne GanioğullarıElif Konsept layık görüldü.

Dijital Dönüşüm’de ise Şimşek Bisküvi’ye ödül verildi.

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