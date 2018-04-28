Marmaris Belediyesi’nce bir otelde düzenlenen ve yerel basının sorunlarının konuşulacağı “Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki bölümüne katılacağı, Türk yerel medyasının en büyük buluşmalarından biri olan organizasyon kapsamında, ev sahibi Marmaris Belediyesi konuklarını akşam yemeğinde ağırladı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ‘buluşma’ya gelen tüm medya mensuplarının masalarına giderek “hoş geldiniz” dedi.

KAMU YARAR VURGUSU

Yemek sonrası konuşan Başkan Acar, sözlerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen basın mensuplarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Önemli bir turizm kenti olan Marmaris’te 14 yıldır Belediye Başkanı olduğunu kaydeden Başkan Acar, şu ifadeleri kullandı: “Kentimizin yaşam kalitesini arttırmak, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, dünya üzerindeki beş bini aşkın turizm destinasyonu arasında varlığımızı sürdürebilmek adına kamu yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmeti takdir edersiniz meşakkatli bir iş. Siyasi kimliğimiz dışında temel anlayışımız ve düşüncemiz, biraz önce ifade ettiğim gibi, kentimizin, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak. 14 yıl boyunca bu anlayış doğrultusunda, çok başarılı uygulamaları, projeleri hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün gelinen noktada Marmaris’i, alt yapısı tamamen bitirmiş dünyanın örnek kentlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Coğrafya olarak baktığınızda Marmaris, Tanrı’nın lütfederek yarattığı, yeşil çam ağaçlarının mavi denizle kucaklaştığı dünyanın ender köşelerinden biri.”

“SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Acar, Anadolu Medya Buluşması hakkında ise şöyle konuştu: “Hem kentimizi dışarıya tanıtmak hem de sizlerin önerilerinizi almak amacıyla benzer çalışmalara Denizli, Doğu Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde birkaç yıl önce başladık. Bugün siz değerli yerel basın mensuplarını burada ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayda temel amacımız sizleri değişik bölgelerden getirerek, meslektaş olarak sizleri bir arada birleştirmek, dostluklarını burada pekiştirmek. Ve bu cennet Marmaris’imizin memleketlerinizde tanıtımına katkı sağlamak adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu iki-üç günlük süre zarfında mesleki olarak değerlendirmelerde bulunacaksınız. Pazar günü Genel Başkanımızın katılacağı toplantıda ülke gündemine dair çok önemli değerlendirmelerin yapılacağını biliyorum. Bu güzel memleketin iki-üç gün de olsa tadını, keyfini çıkartın. Size iyi tatiller diliyorum. Katılımız için hepinize teşekkür ediyorum.”

“BU BİR PARTİ BULUŞMASI DEĞİL, MEDYA BULUŞMASI”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise şunları söyledi: “Organizasyonun planlamasını yaparken ön seçimi öngörmemiştik. Ama denk geldi ve buradan Anadolu medyası umuyorum ve diliyorum ki Türkiye’ye sesini duyurur. Bu bir parti buluşması değil bu bir medya buluşması. Bunun altını çiziyorum, hiçbir şekilde bizim partimizin logosu da yok. Sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağımız var. Marmaris dünyanın en güzel tatil yöresi diyerek Marmaris’ten şu övgü dolu sözlerle bahsetti: “Marmaris dünyanın en güzel tatil yöresi. En temiz denizi ve doğasıyla oksijen deposu. Bu anlamda Anadolu Medya Buluşması’nın Marmaris’in tanıtımına da katkı sağladığını düşünüyorum.”

Organizasyonun ikinci gününde katılımcılar, “Yerel Medya Çalıştayı”nda bir araya geldi Gazetecilik ve Sendika masasında TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Basını Televizyon ve İnternet Gazeteciliği masasında TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İnternet Gazeteciliği ve Sosyal Medya masasında Gazeteci Necati Kartal, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Sorunları masasında Gazeteci-Televizyoncu Ali Dönmez ile Gazeteci-Televizyoncu İsmet Ergin, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Denetimi masasında da RTÜK Üyeleri İsmet Demirdöğen ile İlhan Taşçı soruları yanıtladı. Yazar Orhan Uğuroğlu da çalıştaya katılan isimlerden oldu.

belirten Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, sıkıntıların ortak olmasına rağmen sendikalaşmaya yanaşmadığını söyledi. Gazeteci ve sendikanın gücünü birbirinden aldığına dikkati çekti. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da cezaevindeki gazeteci sayısının arttığını, bunun da ‘Yazmayın!’ demek olduğunu dile getirdi. Sendikalaşmanın sektörde çalışanın kendini güçlü ve güvende hissetmesinin en temel ayağı olduğunu belirtti.

Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, medya ve siyaseti ele alarak partilerin yer aldıkları yayın sürelerini örnek gösterdi. Adil yayın yapılmadığını ve medyanın bazı amaçlara hizmet ettiğini, bu şekilde medyanın sorunlarının katlanarak artacağını söyledi.

‘OKUR YORUMLARI DİKKATE ALINMIYOR’

Gazeteci Necati Kartal bilgi kirliliğinin yoğun olduğuna dikkati çekti. Kartal, bunun basın sektörünün sübjektif yanı olduğunu ve okur yorumlarının dikkate alınmadığını belirtti. 44 milyon 732 bin 500 ayrı ID’den Youtube’a giriş yapıldığını belirten ve sosyal medya hesapları hakkında rakamların akıl almaz boyutlara ulaştığını söyleyen Kartal, sosyal medyanın günümüzdeki gücüne vurgu yaptı. Yüklenen bir videonun yaklaşık 7 dakikada 670 bin beğeni, 15 bin yorum alabildiğini aktaran Necati Kartal, basın özgürlüğü konusuna da değindi. Türkiye’nin 155’inci sıradan 157’nci sıraya gerilediğini söyleyen Kartal, Facebook-Twitter hesaplarının kapatılması ve Wikipedia’ya erişimin engellenmesi gibi adımların da basın özgürlüğünü kısıtladığına dikkati çekti.



YEREL MEDYA AYAKTA KALMALI

Yerel medyanın öncelikle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyleyen Gazeteci Mutlu Tuncer, basında yaşanan sorunların çözümünün yerel medyanın sendikalaşmasından geçmediğine değindi. Birçok yerel gazete sahibinin Basın İlan Kurumu’ndan belli bir miktar alabilmek için bu sektörde yer aldığına dikkati çekerek, gerçekten gazetecilik yapmak isteyenlerin hakkının yendiğini söyledi. Tuncer, bazı kurumları kurtarmanın yolunun yerel medyalardan geçmediğini dile getirdi. Kimin gazetecilik yapıp yapmadığının iyi denetlenmesi gerektiğini belirterek ticari çıkarlarıyla hareket eden kurum sayısındaki artışa dikkati çekti ve yerel medyanın ekonomik sorunlarının öncelikli olduğunu söyledi.

DEMOKRATİKLEŞME SORUNU

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya da, “Yaşanan sorunların birçoğu demokrasideki eksikliklerden meydana geliyor. Türkiye’de sendikal hak Avrupa’da olduğu gibi mücadele ederek kazanılmış bir hak değildir, devlet eliyle verilmiş bir Anayasal haktır. Sendikal mücadele Türkiye’de yeni yeni verilmeye başlanmıştır. Mücadeleyle kazanılmış bir hak olmadığı için örgütlülüğümüz de sağlıklı değildir. Bizim elimizde çok kıymetli bir hazine var. Ama bunu örgütlü olarak kullanırsak bir değeri vardır. O nedenle dernekleşme ve cemiyetleşme grupları bir araya getiriyor olabilir ama güçlü bir mücadele için yeterli değildir. Gazeteciliğe baktığımızda Avrupa’daki gazeteciliğe de bakmak gerekiyor. Medyanın dış sektörlerle ticari ilişkiler içine girmesi zamanla büyük zararlara yol açmıştır. Avrupa’da iki şirket sahibinin birlikte kahve içmesi bile ticari ahlaksız olarak nitelendirilmektedir. Bunun temelinde demokrasi ve demokratikleşme süreci yatmaktadır. Bazı kurumların başına basınla alakası olmayan insanların hükümet tarafından atanması medyanın sorunlarını daha da artırmaktadır. En büyük sıkıntılardan birisi de işsizlik sorunu…” diye konuştu.



TEK ÇATIDA TOPLANMAK

Konuşmasına gazeteciliğin temel ilkesinin, gazeteciliğin ve gazetecilerin özgür olması olduğunu söyleyen Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğu gazetelere uzun süredir Basın İlan Kurumu tarafından zam artışı yapılmadığını, bunun özellikle yerel gazeteleri çok zorladığını ifade etti. Yapılmayan bu zam artışının direkt gazete patronları ilgilendirmediğini de dile getiren Uğuroğlu, “Bu durum biz çalışan gazetecileri ilgilendiriyor. Gazetecilerin alacağı maaşları ilgilendiriyor” dedi.

Tüm TV kanallarını tek çatı altında toplayacak ve ciddi gelir getirecek Media Box adı altında bir platform kurulması önerisinde bulunan Uğuroğlu, Türkiye’de yerel medya olarak çok güçlü olduklarını ve 1000 civarı yazılı medya kuruluşu olduğunu belirterek, Basın İlan Kurumu benzeri özel ilan ve reklam kurumu kurulması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bayilerde, ulusal gazetelerin stantlarının bulunduğunu fakat yerel gazetelerin paketler halinde bayilere gelip, raflarda yayınlanmadığını ifade eden Uğuroğlu, yapılacak yasal düzenlemeyle yerel gazeteler için bir stant kurulması ve ulusal gazetelerin bu stantlara müdahale edememesi için bir kural getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘BİK ZAMMI 6 AYDIR MASADA’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Basın İlan Kurumu’nun gazeteleri dizayn eden ve yöneten anlayıştan vazgeçmesi gerektiğine dikkati çekti. 3 yıldır Basın İlan Kurumu zammının yapılmadığına dikkati çeken Sertel, “Hükümet, bu yıl yüzde 20 zam yapmaya karar verdiler ama 6 aydır onaylayıp hayata geçiremediler. SGK primleri artırıldı, çalışanların maaşı arttı ama işverenlere ödenen basın ilan ücretlerinde hiçbir artış yapılmadı. Yerel medyanın bu şartlarda ayakta kalması daha da güç hale getirildi. Gazeteciler siyasette yer almalıdır ve etkin bir şekilde var olmalılardır. Siyaset yapısı tüm kurumları dizayn eden bir yapıya sahip. Bu nedenle bu konularda etkili çalışmamız lazım. CHP olarak eksiğimiz varsa eleştiri ve özeleştiriye açığız. Biz bu çalıştaya karar verdiğimizde gündemde seçim yoktu. Hatta erken seçim isteyenler ‘Haindir’ denildi. Şimdi erken seçim gündemimizde ve o söylenen sözler havada kaldı” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazete açmanın basite indirgenen ve kolaylaştırılan bir şey olmasının yanlışları da beraberinde getirdiğini belirterek “Bugün bir berber dükkanı açmak istediniz aman sizden 13-15 belge isteniyor. Ama gazete açmak istediğinizde okuma yazma şartı bile aranmıyor. Basın İlan Kurumu 2014 yılında gazete birleştirme kuralına başladı. Afyon gibi yerlerde birleştirmelerin doğru olduğunu düşünüyorum 9 tane gazete var orada. Tekirdağ’a gidiyoruz 3 tane gazeteyi tek gazete haline getiriyorlar. Kardeşim 3 tane gazete zaten çok değil” dedi.

Çalıştay sonunda sorunlara ve çözümlerine yönelik genel bir değerlendirme yapan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Sorunların en büyük çözümlerinden biri Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin değiştirilmesidir. Bunun için de bizim büyük bir örgütlenmeye sahip sendikalı olmalıyız ki bu yönetmeliği değiştirebilelim. Süreç değişiyor, medya değişiyor. Mezun olan öğrencilerin çok azı sektöre girebiliyor. Onlarda birkaç yıl kayıt dışı çalıştıkları için sektöre dahil olmaları 4-5 yıl alıyor. Biz hem sendika olarak meslek büyüklerimizi yeni medya düzenine adapte etmek üzere eğitimler yapıyoruz. 5-1- yıl sonra artık yazılı medya yok olacak” dedi. Tutuklu gazeteciler konusunda da hiçbir gazetecinin düşüncesinden dolayı yargılanmaması gerektiğini söyleyen Durmuş, “Biz fiilen gazetecilik yapıyor mu, ekmeğini gazetecilikten mi kazanıyor ona bakıyor. Hırsızlık yapanı, eline silah alanı elbette savunmuyoruz. Ama gazete aracılığıyla fikrini yaymak isteyen bir gazetecinin b undan dolayı yargılanmasını da kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Basın üzerindeki baskıları Basın İlan Kurumu’nda öğrendiğini belirten Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar da “Bunun çözümünün gazetecileri hapse atmak olmadığını vurguladı. Nigar, gazetecilerin sorunlarını sadece cemiyetlerle çözmeye çalıştıklarını fakat sorunların sendika, cemiyet ve gazeteciler olarak hep birlikte daha kolay çözülebileceğini SÖYLEDİ.



BALBAY: GÜÇLERİN MEDYASI

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Amerika’da 6 tane ulusal 4 bin yerel medya kuruluşu olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında yerel medyanın önemine değindi. Türkiye’de çok kanallı tek seslilik olduğuna dikkati çeken Balbay, “Kurum sayısı fazla ama ses tek” dedi. Medya gücü olmadığına güçlerin medyası olduğuna vurgu yapan Balbay, “Hem çağa ayak uyduracağız hem özümüzü koruyacağız. Medya buluşmalarının bir sonrakini Ankara’da gerçekleştireceğiz. Dünya medyasından da 4 isim ağırlayacağız. ‘Biz halkın medyasıyız’, ‘Biz toplumun medyasıyız’ diyebileceğimiz bir yapı oluşturmalıyız.

‘YEREL BASIN SAHİPLENİLMELİ’

Düzenlenen Anadolu Medya Buluşması organizasyonunu değerlendiren Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, böyle bir etkinliğe ev sahipliği etmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Acar, “Belli kriterler ölçücünde yerel basının varlığını devam ettirmesi için, reklam gelirlerine bağlı kalmadan yasal düzenlemelerle korunması gerektiğine inanıyoruz” dedi.