Anadolu, Arena’da buluştu

Kars Demokrat Dernekler, AYDOS Dernekler, Kızılırmak Dernekler ve Çorum Hitit Dernekler Federasyonu tarafından Ankara Arena’da düzenlenen “Anadolu Buluşması” on binlerce vatandaşı barış ve kardeşlik çatısında buluşturdu.

“Türkiye için birlik zamanı” mesajlarının verildiği organizasyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve 30 binden fazla vatandaş katıldı.

Musa Eroğlu, Erdem Şimşek, Mustafa Özarslan, Sabahat Akkiraz, Nazlı Öksüz, Koray Avcı ve Abdal’ın da sahne aldığı buluşmada Arena’da yer yerinden oynadı. Şarkılar, türküler hep bir ağızdan söylenirken, el ele uzun halay zincirleri oluştu.

İnsanca yaşamak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Buluşması’na katılan vatandaşlara gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “En büyük arzum bu ülkede kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmadan hep birlikte yaşamaktır. Çok şey mi istiyoruz, Türkiye’de hep birlikte, bir arada kardeşçe yaşamak, bu güzel ülkede insanca yaşamak istiyoruz” dedi.

Aşure gibi birleşmeliyiz

Ülkemizin kuruluşundan bu yana çeşitli badireler atlattığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Toplumun her kesimi Türkiye’nin geleceğinden endişeli. Bu sıkıntıdan çıkılacak reçete tektir.

Atatürk’ün cumhuriyeti ve onun değerleri tek tutkalımızdır. Kurucu değerlere döneceğiz, eşit yurttaşlığa, hukukun üstünlüğüne döneceğiz.

Kin ve nefretten uzak duracağız. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duracağız, mücadele edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu.

Çocuklarımıza, torunlarımıza doğru dürüst bir Türkiye bırakacaksak aşure gibi birleşerek, kaynaşarak, kardeşliğimizi pekiştirerek yapacağız. Türkiye için birlik zamanıdır” dedi.

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